Протест за машинен вот в центъра на София

Г раждани протестират в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка.

Събитието е организирано от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ и е за въвеждане на изцяло машинен вот. Протестът е под наслов "Няма да освините и тези избори!".

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините".

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.

От Столична община съобщиха пред БТА, че протестът е предварително заявен и няма други заявени протести и шествия тази вечер на това място.