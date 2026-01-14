България

Протест за машинен вот в центъра на София

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините"

14 януари 2026, 18:31
Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Трамвай блъсна дете в София
Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)
България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци
България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море
Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско
Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Г раждани протестират в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка.

Събитието е  организирано от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ и е за въвеждане на изцяло машинен вот. Протестът е под наслов "Няма да освините и тези избори!".

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините". 

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.

От Столична община съобщиха пред БТА, че протестът е предварително заявен и няма други заявени протести и шествия тази вечер на това място. 

Източник: БТА, Марин Колев    
"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 12 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 12 часа
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 13 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 12 часа

Последни новини

Променят закона за референдумите

Променят закона за референдумите

България Преди 2 часа

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Свят Преди 2 часа

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Еуфория“ сияеше, когато се срещна с Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“

САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Свят Преди 3 часа

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

Свят Преди 3 часа

Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл ключова роля в т.нар. тютюневи войни в Мелбърн, докато е живял в родината си, след като е бил депортиран през 2023 г.

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

Свят Преди 3 часа

„Един от засегнатите служители е на 16 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Свят Преди 3 часа

Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Свят Преди 3 часа

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към ЕС"

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 3 часа

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Свят Преди 3 часа

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 4 часа

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Свят Преди 4 часа

Компанията на Мъск е изправена пред силна критика, откакто Grok започна да генерира смущаващи, оскъдно облечени снимки на жени и непълнолетни в отговор на потребителски подкани

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

България Преди 4 часа

Задържани за 20 души

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Любопитно Преди 4 часа

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест продължава да експериментира с визията си и защитава смело личния си стил

Гренландия

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Ходът идва на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че възнамерява да поеме контрола над арктическия остров от Копенхаген

Всичко от днес

