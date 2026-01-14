Протест за машинен вот в центъра на София

Г раждани протестират в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка.
Събитието е организирано от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ и е за въвеждане на изцяло машинен вот. Протестът е под наслов "Няма да освините и тези избори!".
На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините".
Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.
От Столична община съобщиха пред БТА, че протестът е предварително заявен и няма други заявени протести и шествия тази вечер на това място.