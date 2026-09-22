Как България отбелязва Деня на независимостта

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България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 г. с тържествени церемонии, военни ритуали и празнични прояви в цялата страна.

Велико Търново е център на националните чествания – предвидени са историческа възстановка при „Св. 40 мъченици“, издигане на националното знаме на Царевец, шествие и вечерна тържествена заря-проверка в 19:30 ч.

София, Варна, Бургас и десетки други градове също организират церемонии с участието на военнослужещи; в София официалното честване започва в 11:00 ч. пред паметника „Независимостта на България“.

С тържествени церемонии, военни ритуали и празнични прояви в цялата страна България отбелязва Деня на независимостта. На 22 септември се навършват 118 години от обявяването на Независимостта на България през 1908 г.

118 години Независимост: Денят, в който България се завърна на световната карта

Велико Търново

С военен ритуал на крепостта „Царевец“ във Велико Търново беше издигнато националното знаме в чест на 118 години от Независимостта на България. Председателят на Народното събрание прие почетния строй от курсанти от Националния военен университет. Независимостта се отстоява всеки ден и зависи от твърдата воля и мъдростта на решенията, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя подчерта, че има събития, които остават преломни за един народ. Именно днес сме тук, за да склоним глава пред величествения Царевец и да отбележим един от най-силните мигове в българската история, каза Доцова.

По думите ѝ националният идеал е свързан със свободна, съединена и равноправна държава. Доцова припомни историческите събития от 22 септември 1908 година и подчерта, че Независимостта е акт на силен държавнически дух, който показва решимостта на българския народ. Показва също, че българският народ е готов и може сам да напише своята история. „Всъщност, независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация – акт, който показва далновидност на българския държавник, но също така и воля за бъдещето“, каза Доцова. В изказването си тя подчерта, че днешните поколения не трябва да приемат независимостта като даденост.

„С преклонена глава към предходните поколения трябва да сме благодарни и да знаем, че тя се отстоява всеки ден“, заяви Доцова.

Според нея в съвременността независимостта се отстоява и чрез защитата на националните интереси в съюзите, в които България членува. По думите ѝ независимостта означава да бъдат осигурени сигурност и благоденствие за българския народ.

Независимостта е обединение, дух и доказателство за силата на единството. Тя не е само исторически акт, а отговорност, която отстояваме всеки ден. Това каза кметът на Велико Търново Даниел Панов в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Панов подчерта, че 22 септември е дата, която българите помнят и почитат като дело, определящо народа ни. „Преди 118 години целокупният български народ казва силно: България е независима държава“, посочи Панов.

По думите му Манифестът за обявяване на Независимостта е изпълнен с думи на смелост, произнесени именно във Велико Търново – историческата и духовна столица на България. Той припомни значението на града за българската държавност и култура, както и наследството на средновековните български владетели и Търновската книжовна школа.

„Именно тук, в църквата „Свети 40 мъченици“ и на крепостта Царевец, България отново показва, че може сама да определя пътя, по който ще върви и да бъде държава, свободна, равноправна, с горд народ“, каза кметът.

Според Панов 22 септември отдавна е надхвърлил рамките на официалностите и ритуалите и е сред най-обичаните български празници. „22 септември събира българи с българи. Вдъхва ни гордост и ни кара да мечтаем“, каза кметът.

Той определи Деня на независимостта и като урок за настоящето и път към бъдещето. По думите му зад обявяването на Независимостта стоят воля, смелост и далновидност, както и усилията на държавници, способни да поставят различията на заден план, когато е налице национален идеал.

Празничният ден започна с литургия в църквата „Свети четиридесет мъченици“. С благослов бяха поръсени знамената на Националния военен университет и на обществени институции. В двора на църквата официалните лица поднесоха цветя пред гроба на цар Калоян. Пред събралото се множество беше прочетен Манифестът с който цар Фердинанд провъзгласява българската независимост. Депутати, представители на институции и много граждани присъстват на тържествата. Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника-пирамида, издигнат в чест на историческия акт. От крепостта "Царевец" потегли празнично шествие до центъра на града.

Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на Община Велико Търново. Музикантите от Международния фестивал на военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Те ще изпълнят за великотърновци и гостите на града индивидуални шоу програми пред сградата на Общината

В 19:30 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”. Тя ще произнесе слово по повод годишнината от обявяването на независимостта на България.

В празничния ден Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност. Като част от мерките за сигурност ще бъде въведена забрана за използване на дронове. Достъп на гражданите до зоната за сигурност на площад „Цар Асен“, където ще се състои тържествената заря проверка ще бъде осигуряван след 18:00 ч. през три пункта за проверка: на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов" и на ул. "Св. Климент Охридски".

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Троян

С възпоменателна церемония пред мемориален комплекс „Вила Ванна“ и слово на социолога Първан Симеонов в Троян почетоха Деня на независимостта.

По традиция церемонията започна с изпълнение на военни маршове от Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян. На почетен караул пред паметника на троянците, загинали във войните за национално обединение, застанаха военнослужещи от Военно формирование 24 430 – Троян.

Обявяването на Независимостта през 1908 г. е дало на българите не толкова по-голяма независимост, колкото по-голямо национално самочувствие и усещане за общност, посочи в словото си пред присъстващите социологът и обществен анализатор Първан Симеонов.

„България стана каквато беше – една балканска държава с трудна съдба. Но като общност, българите, ние, българите, усетихме, че можем“, каза той. По думите му именно усещането за общност и националното самочувствие са особено важни и днес.

Симеонов отбеляза, че България продължава да бъде малка балканска държава, търсеща своя път в „един все по-труден и опасен свят“. Според него страната се нуждае от повече самочувствие и от преодоляване на нагласата към „върховна национална самокритичност“.

„Спешна инжекция самочувствие е нужна на нас, българите“, каза Симеонов. Той свърза това и с необходимостта от преодоляване на регионалните, социалните и междучовешките неравенства, които според него пречат на равномерното развитие и на равния достъп до благосъстояние.

По думите му България се нуждае и от „общностно живеене“, тъй като българите са сред най-индивидуалистичните общества. „Малко вярваме, малко сме готови да защитаваме общността си, малко се чувстваме общност“, посочи социологът, позовавайки се на международни сравнителни изследвания.

Симеонов заяви, че България няма време и „тук и сега“ се нуждае от своята „адреналинова инжекция – самочувствие“. Според него страната трябва да намери свой „сюжет“ – икономическо развитие, образование, технологичен напредък, нови ядрени мощности или нови отношения със съседите. „България има нужда от своята приказка“, подчерта Симеонов.

В края на словото си той насочи вниманието към Троян като пример за общност, която е успяла да създаде своя идентичност. „А колко неща са почвали от Троян? Троян е в състояние да измисля рецепти“, каза той и завърши с думите: „Честит празник, скъпи троянци! На падналите герои – слава! Да живее България!“

Венци и цветя пред паметника на загиналите герои бяха поднесени от името на местната власт, политически партии, образователни и културни институции.

Мемориалният комплекс на „Вила Ванна“ увековечава героизма на троянците от 34-ти пехотен троянски полк, загинали във войните от 1912–1913 г., 1915–1918 г., 1941–1945 г..

Честването на 118 години от обявяване на Независимостта на България Източник: БТА

София

С церемония пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“ в София бе отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България.

Да бъдеш независим, означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях, каза кметът на София Васил Терзиев в словото си по повод 118-ата годишнината от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония се състоя пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“.

Отбелязваме денят, в който България обявява своята независимост. Зад това решение стои смелостта да поемеш отговорност за собствената си съдба, каза Васил Терзиев.

Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели са и че, когато поемеш отговорност, вече няма кого другиго да обвиниш за решенията си, посочи кметът на Столична община.

Това важи за държавите, за институциите и за всеки един от нас. Независимостта се вижда в начина, по който работят институциите, в това дали спазваме правилата, дали поемаме отговорност за грешките си, дали се учим от тях, и дали можем да търсим решения заедно, когато имаме различни мнения, посочи кметът.

Имаме нужда и от още нещо - да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия, каза Терзиев.

Можем да не сме съгласни, можем да защитаваме различни идеи, но можем и да разговаряме, да слушаме аргументите на другия и да търсим решение, което е по-добро от това, с което сме започнали. Това също е отговорност към държавата ни, коментира кметът Терзиев.

„Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден, от всеки един от нас, с начина, по който работим, с решенията, който взимаме, с отношението към хората около нас и с това какво оставяме след себе си“, каза Терзиев.

И ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация. Ще стане с много малки стъпки, с големи решения, взети от всички нас и взети отговорно. Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани, посочи Васил Терзиев.

И нека към тях добавим нещо свое - работа, почтеност и отговорност към хората след нас, каза още в словото си кметът на София Васил Терзиев.

Сред официалните гости на церемонията бяха зам.-кметът на Столична община в направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, общински съветници и др.

Венци и цветя пред Паметника на независимостта бяха поднесени от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателя Румен Радев, кмета на Столична община Васил Терзиев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“, председателя на СОС Цветомир Петров, групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в СОС и Общонародно сдружение „Мати България“.

С военен ритуал на крепостта „Царевец“ във Велико Търново беше издигнато националното знаме в чест на 118 години от Независимостта на България Източник: БТА

Варна

С военен ритуал и общоградско хоро бе почетен Денят на независимостта във Варна. Молебен отслужи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан заедно със свещеници от епархията. Сред официалните гости на тържеството бяха областният управител Марио Смърков, кметът Благомир Коцев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, представители на държавната и местната власт, общественици, граждани.

Строя на военните моряци прие зам.-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински. След като тържествено бе издигнат националният флаг, моряците преминаха пред официалните гости. След церемонията, на централния площад „Независимост“ в града излязоха музикантите и танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

Съорганизатори на тържеството бяха Общината, Военноморските сили, Варненската и Великопреславска митрополия.

Честването на 118 години от обявяване на Независимостта на България Източник: БТА

Бургас

В Бургас военнослужещи от ВМС, ВВС и КЛП ще участват в тържествените прояви, които започват в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“. В 11.00 ч пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин.

Военнослужещи от ВВС ще участват в празничния ритуал в Ямбол.

Враца, Мездра и Козлодуй

Враца, Мездра и Козлодуй ще отбележат на 22 септември 118-ата годишнина от провъзгласяването на независимостта на България, сочи справка в интернет страниците на администрациите. В трите общини са предвидени тържествени церемонии и прояви за гражданите.

Във Враца честването ще започне в 10:00 часа на площад „Христо Ботев“ с издигане на националния флаг с участието на военнослужещи от Военно формирование 54 990. В програмата са включени изпълнения на деца от учебни заведения, молебен за здраве, мир и благоденствие, отслужен от Врачанския митрополит Григорий и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев. В Мездра общоградското тържество на площад „България“ е с начало 10:00 часа с издигане на знамената на България, Европейския съюз и общината, последвано от музикално-литературна програма. По повод Европейския ден без автомобили от 10:30 часа ще се проведе и 24-ото състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от I до VII клас, като сред големите награди са велосипед, тротинетка и скейтборд. В Козлодуй честването ще започне в 10:15 часа пред Паметника на загиналите в Балканските войни на централния площад, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Годишнината ще бъде отбелязана и в други градове на страната.

Денят на независимостта е обявен за официален празник на Република България през 1998 година.