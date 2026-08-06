Ужас, деца се гаврили с жертвата, момиче примамило убития в Пловдив

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П етима непълнолетни, трима под 16 и двама над 16 години, ще бъдат обвинени за убийството на 37-годишния мъж в Пловдив, съобщиха прокуратурата и полицията на съвместен брифинг. Според разследващите именно те са участвали най-активно в жестокия побой, който е завършил със смъртта на жертвата. Останалите младежи снимали престъплението с телефоните си.

По данни на прокуратурата нападението е било предварително организирано чрез комуникация в социалните мрежи. Едно от момичетата, което всъщност е на 17 години, се представяло във Фейсбук за 15-годишно и поддържало контакт с 37-годишния мъж. След това част от групата решила да му устрои среща, подражавайки на т. нар. "ловци на педофили", но вместо да сигнализират полицията, младежите планирали саморазправа.

Въпросното момиче не е от област Пловдив и не учи никъде, но според разследващите не то е било организатор на престъплението.

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Разследването сочи, че жертвата е била подложена не само на побой, но и на гавра, но не със сексуален характер. Мъжът е получил множество тежки травми, сред които разкъсвания на вътрешни органи и черепно-мозъчна травма. Открит е в безпомощно състояние от случаен минувач, който подава сигнал на телефон 112. Часове по-късно пребитият умрял в болница.

По думите на разследващите цялото нападение е било заснето от участниците, като към момента няма данни записите да са били излъчвани на живо в интернет. Разследващите вече разполагат с комуникацията между жертвата и участниците, както и със записи и данни от техните мобилни телефони.

Полицията уточни, че групата не е била създадена с цел извършване на престъпления, а представлява компания от младежи с общи интереси, които прекарвали голяма част от свободното си време заедно. В хода на разследването обаче са събрани данни за друг подобен случай в друга част на Пловдив, с участието на двама от тях, по който също вече се работи.

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Според директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, задържаните са деца от семейства с нормален социален статус, като някои учат в престижни училища. Той подчерта, че случаят поставя сериозни въпроси за възпитанието, семейната среда, училището и обществените нагласи.

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За обвиняемите лица, които са навършили 16 години, предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 12 години. А за тези, които са под 16 години, след редукция наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.