„Мечтаеше за семейство“: Какво разказват близките на убития мъж в Пловдив

Извънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци

Фентанил за 300 млн. евро: Нови разкрития за нелегалната лаборатория в София

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Цяла България е под предупреждение: НИМХ обяви оранжев код за екстремни жеги в 21 области в събота

Убитият в Пловдив - рисуван със свастики, с обръснати вежди, горен с цигари

Обвинения между родители на новородено и болница в София

С лед жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив разследването продължава, а близките на жертвата настояват за справедливост и очакват отговори как се е стигнало до фаталния побой.

По случая са задържани петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. Според прокуратурата едно от момичетата от групата се представило в интернет за 15-годишно момиче и уговорило среща с мъжа. Когато той пристигнал на посоченото място, бил нападнат и жестоко пребит от останалите участници.

Ужас, деца се гаврили с жертвата, момиче примамило убития в Пловдив

Разследващите твърдят, че тийнейджърите са се самоопределяли като т.нар. „ловци на педофили“ – групи, които чрез фалшиви профили примамват хора на срещи, твърдейки, че разобличават сексуални хищници.

Близките: Никога не е проявявал интерес към деца

Тази сутрин в Кричим се събраха роднини, приятели и съседи на 37-годишния мъж, за да почетат паметта му и да изразят подкрепата си към семейството.

„Никога не е проявявал интерес към деца. Той мечтаеше да си намери жена, да създаде семейство“, каза пред NOVA неговият братовчед Георги Божков.

Смъртоносният побой в Пловдив: Какво се вижда на записите от камери

По думите му мъжът бил изключително затворен и срамежлив човек.

„Пишеше си с жени в интернет, но в повечето случаи попадаше на фалшиви профили, от които му искаха пари. Тогава просто прекратяваше комуникацията“, разказа още Божков.

Той подчерта, че знае единствено информацията, която досега е била оповестена официално от прокуратурата, и настоя извършителите да понесат най-тежките предвидени в закона наказания.

„Изхранваше се с честен труд“

Съседи също описват жертвата като кротък и трудолюбив човек.

„Беше скромно и свито момче. Остана без майка и баща още като малък. Изхранваше се с честен труд, а сестра му винаги беше до него“, разказа жена от Кричим.

Хората в града признават, че не могат да си обяснят как се е стигнало до трагедията.

Искане за постоянен арест

Очаква се по-късно днес прокуратурата да поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ – на петимата обвиняеми тийнейджъри.

Случаят предизвика широк обществен отзвук заради възрастта на обвиняемите и начина, по който според разследването е извършено престъплението. По данни на прокуратурата нападението е било предварително организирано чрез фалшив профил в интернет. Разследването продължава, като се изяснява ролята на всеки от петимата непълнолетни, както и дали са извършвали подобни действия и преди.

Ако вината им бъде доказана, наказателната им отговорност ще се определя съобразно възрастта им към момента на извършване на престъплението и разпоредбите на Наказателния кодекс за непълнолетни извършители.