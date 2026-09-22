България

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

Представители на политическите сили поставиха акцент върху суверенитета, свободата и отговорността на днешните поколения

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 1 час / 22 септември 2026, 08:34
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П редставители на политическите сили отправиха поздравления към българите по повод Деня на Независимостта. В тях засягат историческото значение на 22 септември, суверенитета на страната и ролята на днешните поколения за бъдещето на България.

  • Президентът Илияна Йотова 

Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето, написа по повод Денят на независимостта президентът Илияна Йотова в официалната си „Фейсбук“ страница. 

„22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много“, написа президентът. 

Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В Манифеста княз Фердинанд заявява: „България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие“, посочи Йотова. 

И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си, написа президентът. 

От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом, пише още в публикацията. 

  • Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 22 септември - Деня на независимостта на България. В посланието си той припомни обявяването на независимостта на страната през 1908 г. и подчерта значението на отстояването на суверенитета.

„На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни“, посочва Радев.

По думите му водачите на нова България са изпълнили историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност, след като страната е надраснала васалната си зависимост към Османската империя.

„България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще“, се казва още в посланието.

Радев подчертава, че независимостта е „достояние на достойните за нея“ и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни действия за нейното утвърждаване.

В края на посланието си премиерът отправя поздрав по повод празника: „Честит празник!“

  • Председателят на Народното събрание Михаела Доцова

Независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, който показва далновидност на българския държавник и воля за бъдещето, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“ във Велико Търново.

Доцова посочи, че независимостта е победа без война, без битки, без сражения и без жертви.

Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава – това е националният идеал, завещан от борбените българи, извоюван с Освобождението, изтерзан със Съединението и постигнат с акта от 22 септември 1908 г. в старопрестолно Търново, отбеляза Доцова.

Независимостта е акт на силен държавнически дух, в който показва решимостта на българския народ, но показва и, че българският народ е готов и може сам да напише своята история, както и, че е  непреклонен пред несправедливостите на Берлинския договор, добави Доцова.

Как България ще отбележи Деня на независимостта

  • Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздравление по повод Деня на независимостта на България. В публикацията си той свързва независимостта със свободата на хората да работят, да създават, да предприемат и сами да определят бъдещето си.

„Независимостта започва от свободния човек - свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, посочва Борисов.

Той заявява, че вярва в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите.

В публикацията си Борисов припомня, че преди 118 години България е заявила, че сама ще определя съдбата си.

„Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, пише лидерът на ГЕРБ.

В края на посланието си Бойко Борисов отправя поздрав по повод празника: „Честит Ден на независимостта!“

  • Лидерът на ДПС Делян Пеевски

И лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по повод Деня на независимостта. В посланието си той призова да бъдат ценени и пазени свободата и независимостта на страната.

„На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност“, посочва Пеевски.

По думите му с този акт България се превръща в „свободна, равноправна и независима европейска държава“.

Лидерът на ДПС призовава свободата и независимостта да бъдат съхранявани, за да продължи страната по пътя на развитие, който според него води към „една сигурна и стабилна България“.

В края на публикацията си Делян Пеевски отправя поздрав по повод националния празник: „Честит национален празник!“

  • Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев

Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, написа по повод Денят на независимостта съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в официалната си „Фейсбук“ страница. 

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя, написа Мирчев. 

След Освобождението и Съединението страната ни прави следващата решителна стъпка към пълноправно място сред европейските държави. Постига го с политическа воля, смелост и дипломация. Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото, посочи в публикацията си Мирчев. 

В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство, посочи Мирчев. 

Дължим го на предците си, изградили съвременна България и на децата, които ще я наследят, написа още Ивайло Мирчев. 

  • Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов 

Урокът на 22 септември и на българската независимост е, че можем сами, че можем самостоятелно, че можем да сме независими, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във „Фейсбук“ по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България.

В днешно време ни се обяснява, че не можем сами и не можем да сме независими – това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени, посочи Костадинов.

Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо и нещо, което можем да усетим около нас, заяви Костадинов.

Когато отбелязваме тези хубави дати, всъщност ние почитаме това, което нашите предци са правили и трябва да си зададем въпроса – какви искаме да бъдем ние във времето, в което сочим като пример делата на нашите предшественици. Отговорът е, че трябва да правим това, което се правили и те, за да може един ден нашите деца и внуци да се гордеят с нас, както ние се гордеем с хората, които изградиха България, допълни лидерът на "Възраждане".

Празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България, защото българската независимост беше постигната в труден период, когато великите сили бяха остро противопоставени една на друга, отбеляза още Костадинов.

  • "Продължаваме промяната"

Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, казаха от "Продължаваме промяната" (ПП) във „Фейсбук“ по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша, посочиха от ПП.

Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България, допълниха от формацията.

Редактор: София-Никол Николова
Ден на независимостта 22 септември България Суверенитет Политици Национален празник История Румен Радев Бойко Борисов Делян Пеевски
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