Смъртоносният побой в Пловдив: Какво се вижда на записите от камери

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Р азследването на смъртта на 37-годишен мъж, пребит жестоко край Младежкия хълм в Пловдив, продължава. По информация на NOVA вече има задържани тийнейджъри, сред които и непълнолетни, а полицията и прокуратурата се очаква днес да дадат повече подробности по случая.

Брутален побой до смърт в Пловдив

Жертвата е открита в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания. Въпреки усилията на медиците мъжът е починал часове по-късно в болница.

Жертвата е от Кричим

37-годишният мъж е от Кричим. Работел е в селското стопанство и помагал на различни земеделски производители в региона.

Местните хора го описват като скромен, трудолюбив и добър човек, а новината за смъртта му е предизвикала силен отзвук в града.

Разследващите преглеждат записи от камери

Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведения и търговски обекти в района на Младежкия хълм, за да възстанови хронологията на случилото се.

Сред тях са и записи от обекти в непосредствена близост до мястото на нападението.

Иван Деспов, който работи в района, разказа в ефира на „Здравей, България“, че по-рано през деня е забелязал група младежи да се събират в парка.

„Не им обърнах внимание, защото това е оживено място. Около час по-късно разбрах, че там има тежко пострадал човек. Първоначално се смяташе, че е паднал от скала“, разказа той.

Свидетел: Групата се е насочила към горичката

По думите на Деспов записи от камерите и свидетелски показания сочат, че част от групата се е отделила и е тръгнала към гористата местност, където впоследствие е намерен пострадалият.

Според него в групата е имало между 10 и 15 младежи на видима възраст между 16 и 20 години, включително няколко момичета.

„Едно от момичетата също се насочва към мястото на срещата. Това се вижда на камерите и се потвърждава от свидетели“, твърди той.

Деспов смята, че не става дума за случайно засичане в парка.

„Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и след това се връщат обратно. От записите се вижда, че и жертвата върви към същото място, но не по главната алея, а по странична пътека“, посочва той.

Проверяват версия за примамване чрез приложение за запознанства

Към момента разследващите не коментират официално мотивите за нападението.

В публичното пространство обаче се обсъждат няколко неофициални версии. Едната е, че мъжът е бил примамен чрез съобщение в платформа за запознанства, а друга – че престъплението може да е извършено по мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Тези твърдения не са потвърдени от полицията или прокуратурата, които продължават да събират доказателства.

Очакват се официални данни

По информация на NOVA вече са задържани няколко тийнейджъри, включително непълнолетни.

Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат официална информация за хода на разследването, евентуалните обвинения и установените до момента факти.

Младежкият хълм е най-високото от днешните шест тепета на Пловдив. Използван е ежедневно от жители и туристи за разходки, спорт и отдих. Въпреки оживената му част, в някои от по-слабо осветените и залесени зони през годините са регистрирани отделни криминални инциденти.