България

Смъртоносният побой в Пловдив: Какво се вижда на записите от камери

37-годишен мъж бе открит с тежки травми, по-късно почина в болница, а полицията проверява дали е бил примамен на среща преди нападението

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 08:51
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Р азследването на смъртта на 37-годишен мъж, пребит жестоко край Младежкия хълм в Пловдив, продължава. По информация на NOVA вече има задържани тийнейджъри, сред които и непълнолетни, а полицията и прокуратурата се очаква днес да дадат повече подробности по случая.

Брутален побой до смърт в Пловдив

Жертвата е открита в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания. Въпреки усилията на медиците мъжът е починал часове по-късно в болница.

  • Жертвата е от Кричим

37-годишният мъж е от Кричим. Работел е в селското стопанство и помагал на различни земеделски производители в региона.

Местните хора го описват като скромен, трудолюбив и добър човек, а новината за смъртта му е предизвикала силен отзвук в града.

  • Разследващите преглеждат записи от камери

Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведения и търговски обекти в района на Младежкия хълм, за да възстанови хронологията на случилото се.

Сред тях са и записи от обекти в непосредствена близост до мястото на нападението.

Иван Деспов, който работи в района, разказа в ефира на „Здравей, България“, че по-рано през деня е забелязал група младежи да се събират в парка.

„Не им обърнах внимание, защото това е оживено място. Около час по-късно разбрах, че там има тежко пострадал човек. Първоначално се смяташе, че е паднал от скала“, разказа той.

  • Свидетел: Групата се е насочила към горичката

По думите на Деспов записи от камерите и свидетелски показания сочат, че част от групата се е отделила и е тръгнала към гористата местност, където впоследствие е намерен пострадалият.

Според него в групата е имало между 10 и 15 младежи на видима възраст между 16 и 20 години, включително няколко момичета.

„Едно от момичетата също се насочва към мястото на срещата. Това се вижда на камерите и се потвърждава от свидетели“, твърди той.

Деспов смята, че не става дума за случайно засичане в парка.

„Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и след това се връщат обратно. От записите се вижда, че и жертвата върви към същото място, но не по главната алея, а по странична пътека“, посочва той.

  • Проверяват версия за примамване чрез приложение за запознанства

Към момента разследващите не коментират официално мотивите за нападението.

В публичното пространство обаче се обсъждат няколко неофициални версии. Едната е, че мъжът е бил примамен чрез съобщение в платформа за запознанства, а друга – че престъплението може да е извършено по мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Тези твърдения не са потвърдени от полицията или прокуратурата, които продължават да събират доказателства.

  • Очакват се официални данни

По информация на NOVA вече са задържани няколко тийнейджъри, включително непълнолетни.

Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат официална информация за хода на разследването, евентуалните обвинения и установените до момента факти.

Младежкият хълм е най-високото от днешните шест тепета на Пловдив. Използван е ежедневно от жители и туристи за разходки, спорт и отдих. Въпреки оживената му част, в някои от по-слабо осветените и залесени зони през годините са регистрирани отделни криминални инциденти.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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