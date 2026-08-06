Смъртоносният побой в Пловдив: Какво се вижда на записите от камери

Р азследването на смъртта на 37-годишен мъж, пребит жестоко край Младежкия хълм в Пловдив, продължава. По информация на NOVA вече има задържани тийнейджъри, сред които и непълнолетни, а полицията и прокуратурата се очаква днес да дадат повече подробности по случая.
Брутален побой до смърт в Пловдив
Жертвата е открита в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания. Въпреки усилията на медиците мъжът е починал часове по-късно в болница.
- Жертвата е от Кричим
37-годишният мъж е от Кричим. Работел е в селското стопанство и помагал на различни земеделски производители в региона.
Местните хора го описват като скромен, трудолюбив и добър човек, а новината за смъртта му е предизвикала силен отзвук в града.
- Разследващите преглеждат записи от камери
Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведения и търговски обекти в района на Младежкия хълм, за да възстанови хронологията на случилото се.
Сред тях са и записи от обекти в непосредствена близост до мястото на нападението.
Иван Деспов, който работи в района, разказа в ефира на „Здравей, България“, че по-рано през деня е забелязал група младежи да се събират в парка.
„Не им обърнах внимание, защото това е оживено място. Около час по-късно разбрах, че там има тежко пострадал човек. Първоначално се смяташе, че е паднал от скала“, разказа той.
- Свидетел: Групата се е насочила към горичката
По думите на Деспов записи от камерите и свидетелски показания сочат, че част от групата се е отделила и е тръгнала към гористата местност, където впоследствие е намерен пострадалият.
Според него в групата е имало между 10 и 15 младежи на видима възраст между 16 и 20 години, включително няколко момичета.
„Едно от момичетата също се насочва към мястото на срещата. Това се вижда на камерите и се потвърждава от свидетели“, твърди той.
Деспов смята, че не става дума за случайно засичане в парка.
„Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и след това се връщат обратно. От записите се вижда, че и жертвата върви към същото място, но не по главната алея, а по странична пътека“, посочва той.
- Проверяват версия за примамване чрез приложение за запознанства
Към момента разследващите не коментират официално мотивите за нападението.
В публичното пространство обаче се обсъждат няколко неофициални версии. Едната е, че мъжът е бил примамен чрез съобщение в платформа за запознанства, а друга – че престъплението може да е извършено по мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.
Тези твърдения не са потвърдени от полицията или прокуратурата, които продължават да събират доказателства.
- Очакват се официални данни
По информация на NOVA вече са задържани няколко тийнейджъри, включително непълнолетни.
Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат официална информация за хода на разследването, евентуалните обвинения и установените до момента факти.
Младежкият хълм е най-високото от днешните шест тепета на Пловдив. Използван е ежедневно от жители и туристи за разходки, спорт и отдих. Въпреки оживената му част, в някои от по-слабо осветените и залесени зони през годините са регистрирани отделни криминални инциденти.