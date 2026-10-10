Повдигнаха обвинение на 14-годишния син на убитата жена в Пловдив

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Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив, за което като обвиняем е привлечен 14-годишният ѝ син. Това съобщиха от прокуратурата в града по време на брифинг.

По данни на разследващите причините за престъплението са лични и са свързани със семейните отношения. Към момента няма данни за предишни конфликти в семейството.

От полицията съобщиха, че момчето е съдействало на разследването. То само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито.

Жена е убита в Пловдив, задържан е синът ѝ на 14 години

Бащата на момчето не живее с майката от години, уточниха от полицията.

В неделя прокуратурата ще внесе искане за задържане на обвиняемия под стража.

От държавното обвинение посочиха, че предвиденото в закона наказание за престъплението е от 3 до 10 години лишаване от свобода.