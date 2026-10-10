Повдигнаха обвинение на 14-годишния син на убитата жена в Пловдив

Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив, за което като обвиняем е привлечен 14-годишният ѝ син. Това съобщиха от прокуратурата в града по време на брифинг.
По данни на разследващите причините за престъплението са лични и са свързани със семейните отношения. Към момента няма данни за предишни конфликти в семейството.
От полицията съобщиха, че момчето е съдействало на разследването. То само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито.
Жена е убита в Пловдив, задържан е синът ѝ на 14 години
Бащата на момчето не живее с майката от години, уточниха от полицията.
В неделя прокуратурата ще внесе искане за задържане на обвиняемия под стража.
От държавното обвинение посочиха, че предвиденото в закона наказание за престъплението е от 3 до 10 години лишаване от свобода.