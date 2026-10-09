България

Задържаха двама братя при сделка с дрога в „Драгалевци“

Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 20:52
Катастрофа с 5 пострадали между Симитли и Кресна

Катастрофа с 5 пострадали между Симитли и Кресна
Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Радев разкри за какво е говорил с Буданов
Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти

Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти
Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове
Жена е убита в Пловдив, задържан е синът ѝ на 14 години

Жена е убита в Пловдив, задържан е синът ѝ на 14 години
Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България
От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас
Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

Д вама братя с криминални прояви и излежани присъди са задържани тази вечер при полицейска акция в столичния квартал „Драгалевци“.

По информация на NOVA двамата са задържани по време на сделка. Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото. Единият е заловен на стълбите на къщата му, другият се опитал да избяга, но след кратко преследване бил хванат. 

Трима задържани при спецакция за наркотици в София

Операцията на СДВР е по линия на противодействието на наркоразпространението. При ареста у тях са открити различни видове наркотици.

„Заловените са на 30 и 38 години. У тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки и вещество на кристали. И двамата са лежали в затвора, а единият е излязъл преди година. В къщата, в която живеят със семействата си, е открито солидно количество наркотични вещества.  Имаме информация, че лицата разпространяват наркотични вещества на територията на цяла София”, посочи зам.-началникът на Шесто РУ-СДВР Асен Ушатов.

Двама в ареста при акция срещу наркоразпространението в София

Междувременно в столичния квартал "Хиподрума" има още един задържан при акция срещу наркотрафика.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
полицейска акция Драгалевци наркоразпространение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Мощно земетресение удари Панама

Мощно земетресение удари Панама

Русия атакува товарни кораби в Черно море

Русия атакува товарни кораби в Черно море

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Какво се случва, ако сипете дизел в бензиновия ви резервоар

Какво се случва, ако сипете дизел в бензиновия ви резервоар

carmarket.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 1 ден
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 1 ден
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 1 ден
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Свят Преди 58 минути

Европейският съюз критикува решението, а Нетаняху го приветства

Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!

Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!

България Преди 2 часа

Тя няма българско гражданство, разполага с неограничен ресурс и може да променя самоличност и визия

Огромни протести и сблъсъци в Брюксел

Огромни протести и сблъсъци в Брюксел

Свят Преди 4 часа

Насилието избухна по време на демонстрация, която привлече между 30 000 и 50 000 участници

Арести, разследват ремонти на училище на завишени цени

Арести, разследват ремонти на училище на завишени цени

България Преди 5 часа

Възложителят и изпълнителят осъществяват действията си от едни и същи IP адреси

КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси

КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси

България Преди 5 часа

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Свят Преди 6 часа

Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Парите ни Преди 6 часа

Стоката не е доставена, а след опита да си върне парите пострадалата е била заплашена

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

България Преди 6 часа

Вследствие на жестокия удар предната част на микробуса е напълно разбита

Йотова и Вълчев: Кърджали е пример за толерантност и съгласие

Йотова и Вълчев: Кърджали е пример за толерантност и съгласие

Президентски избори Преди 6 часа

Кийгън Алън

Въоръжени с пистолет и нож нападнаха звезда от „Малки сладки лъжкини“

Свят Преди 7 часа

37-годишният актьор от хитовия сериал „Малки сладки лъжкини“ е бил нападнат и ограбен от двама маскирани мъже пред луксозен магазин за хранителни стоки. Нападателите го заплашили с пистолет и нож, след което избягали с луксозния му часовник

,

Откриха откраднатите картини на Огюст Реноар след дръзкия обир в Южна Франция

Любопитно Преди 7 часа

Шест души са арестувани за обира в Кан сюр Мер, а кметът обяви новината за истинско облекчение

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

България Преди 7 часа

На място са изпратени четири екипа пожарникари

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

България Преди 7 часа

При инцидента жената получила тежки травми и починала същия ден

Снимката е илюстративна

Мъж търсеше място за къмпинг в Google Maps. Вместо това направи откритие на 390 милиона години

Любопитно Преди 7 часа

Жоел Лапоант разглеждал Google Maps, когато забелязал необичайна сферична структура. Тя се оказала огромно откритие

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

България Преди 8 часа

Техниката, намерена на мястото, е иззета

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 8 часа

Симона, Антония, Константинели и Матей стъпват на Арената за елиминационна битка

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Защо не бива да разказваш плановете си предварително? Древното поверие за силата на мълчанието

Edna.bg

Принц Хари разкри, че е изпаднал в депресия след преместването си в Канада

Edna.bg

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

Nova.bg

Четирима загинали младежи и тежко ранен при катастрофа край Плевен

Nova.bg