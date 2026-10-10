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САЩ, Украйна и Европа обсъдиха план за мир, преговорите в Маями приключиха по-рано

6-часовата среща беше съсредоточена върху гаранциите за сигурност, следвоенното възстановяване и териториалния въпрос. Разговорите бяха засенчени от споразумението на Тръмп с Путин за доставките на руски дизел

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 11:53
САЩ, Украйна и Европа обсъдиха план за мир, преговорите в Маями приключиха по-рано
Източник: iStock Photos

 

Представители на САЩ, Украйна и европейски държави проведоха шестчасови разговори в Маями с цел да постигнат съгласие по общо предложение за прекратяване на войната в Украйна. Срещата се състоя в петък, 9 октомври, а преговорите приключиха по-рано от първоначално планираното, съобщиха "Франс прес" и "Ройтерс".

Целта е предложението да бъде съгласувано през следващите седмици и да бъде представено на Русия в опит да се постигне напредък преди зимата, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на източник, запознат с разговорите.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф определи дискусиите като "конструктивни" в публикация в социалната мрежа X. Той посочи, че участниците са обсъдили възможности за деескалация и прекратяване на войната, както и постигане на траен мир.

Сред темите са били краткосрочни мерки за подготовка за зимата, включително енергийна устойчивост и износ на зърно, гаранции за сигурността на Украйна и по-дългосрочни договорености за сигурността на Украйна и Европа.

По информация на Ройтерс са обсъдени още следвоенното възстановяване на Украйна, икономически план за страната, перспективата за присъединяването ѝ към Европейския съюз и идеи по териториалния въпрос. Подробности за последната тема не бяха оповестени.

  • Кои участваха в срещата

В разговорите са участвали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, както и украинска делегация и представители на европейски държави, Европейската комисия и НАТО.

Европейската страна е била представена от съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания, както и от началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също е изпратил началника на кабинета си.

Първоначалният план предвиждаше разговорите да продължат и в събота, но втори ден от срещата не се е състоял.

  • Сделката за руския дизел засенчи преговорите

Дипломатическите усилия бяха засенчени от съобщението на Тръмп за договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизел за американския и световния пазар.

След телефонен разговор с Путин американският президент обяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел, като се предвиждат и допълнителни количества. Американската администрация съобщи и за временно разрешение, свързано с доставките на руско гориво.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението. По информация на Ройтерс той заяви, че средствата от продажбите ще подпомогнат финансирането на руската война срещу Украйна, и изрази опасение, че украинският екип е бил използван като "димна завеса" за обявяването на споразумението.

  • Путин обвини Киев за забавянето на мирните преговори

Междувременно Кремъл съобщи, че в телефонния си разговор с Тръмп Путин е заявил, че Украйна е осуетила възможността за незабавно възобновяване на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ.

Според руската страна това е станало след украински атаки с дронове срещу Москва, други градове и избирателни секции в деня на парламентарните избори в Русия миналия месец. Твърдението беше съобщено от помощника на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.

"С предприемането на масирана атака с дронове срещу Москва, други градове и избирателни секции, както и срещу конкретни лица, ангажирани с организацията на изборите, в самия ден на гласуването, Киев на практика осуети възможността за незабавно възобновяване на преговорния процес", заяви Ушаков.

"Както каза президентът Путин, сега трябва да обмислим кога тези преговори биха могли да бъдат възобновени", добави той.

Кремъл не посочи дата за евентуалното подновяване на тристранните разговори. Украйна от своя страна е заявявала готовност за преговори със САЩ и Русия през октомври.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, AFP, Ukrainska Pravda    
Война в Украйна Мирни преговори Среща в Маями САЩ Русия Доналд Тръмп Владимир Путин Сделка за руски дизел Гаранции за сигурност Следвоенно възстановяване
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