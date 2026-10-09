Катастрофа с 5 пострадали между Симитли и Кресна

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П етима души са пострадали при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила на пътя между Симитли и Кресна.

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

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По първоначална информация една от пострадалите е в тежко състояние и ще бъде превозена с въздушна линейка в София.

Сред ранените са две деца на 4 и 10 години и 36-годишна жена. Тримата са настанени в ортопедичното отделение на МБАЛ – Благоевград.

Движението в участъка е затворено и в двете посоки.

От АПИ информират, че е ограничено временно движението по пътя Симитли – Кресна в района на Кресненското дефиле.

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Въведен беше обходен маршрут по пътен възел "Симитли" - пътя Симитли - Гоце Делчев - пътя Гоце Делчев - проход Попови ливади - Марино поле и обратно.