Иван Ангелов, ПБ: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

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„Трайните преговори за мир в Украйна може би ще стартират от България“. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ пред NOVA.

Той определи посещението в София на началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов като дипломатически знак.

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„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът“, каза Ангелов.

По думите му срещата се е провела при засилени мерки за сигурност, поради което предварително не е била оповестена публично.

Ангелов заяви, че конфликтът трябва да бъде разрешен по дипломатически път, като бъдат взети предвид позициите и на двете страни.

„Всички страдаме от войната и от последствията от нея, както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма“, коментира той.

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Според депутата е необходимо страните да седнат на масата за преговори и да обсъдят възможностите за прекратяване на военните действия.

„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война“, заяви Ангелов.

Атаките в Черно море приближават България

Зам.-председателят на парламента коментира и ударените кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Според него разширяването на военните действия в региона е повод за повишена бдителност.

„Войната се разширява, все повече приближава територията на България. Последните атаки се случиха в изключителната икономическа зона на България. Виждаме увеличение на атаките в изключителните икономически зони на Румъния и Турция. Виждаме и официалните данни от статистиката на британските служби – 228 са атаките в Черно море. Това са изключително притеснителни данни. Трябва да бъдем бдителни“, заяви Ангелов.

Той подчерта, че България остава лоялен и предвидим партньор в стратегическите съюзи, в които участва, включително Европейския съюз и НАТО.

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Не са открити отломки от дронове

Ангелов посочи, че е извършено обследване в района, където бяха ударени двата кораба, но не са открити отломки, които да позволят да се установи произходът на безпилотните апарати.

„И не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни“, каза депутатът.

По думите му е необходимо да се изчака събирането на достатъчно данни, преди да се правят категорични заключения за отговорността за атаките.