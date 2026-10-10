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Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Незадоволително представяне на Антония от Ураганите я изпрати в изгнание на Блатото

10 октомври 2026, 08:29
Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”
Източник: NOVA

П лемето на Вулканите претърпя нова загуба в “Игри на волята”. Младият студент Матей Къркбрайт от Червените се раздели с надпреварата след като не се справи успешно с предизвикателствата на елиминациите.

Източник: NOVA

Динамичната битка за спасение между номинираните Симона и Антония от Ураганите и Константинели и Матей от Вулканите бе разделена на два етапа. В първата отборна част от играта Матей и Антония се затрудниха с един от въздушните елементи. Така  към  индивидуалните сблъсъци продължиха Коностантинели и Симона. Младото острие на Вулканите надви своята съперничка от Ураганите и спечели 100 златни гроша. 

Източник: NOVA

Последвалият дуел между Матей и Антония завърши с победа на фитнес инструкторката, което ѝ осигури оставане в надпреварата. Незадоволителното ѝ представяне обаче доведе до отлъчване на Блатото, където ще трябва да се бори срещу останалите членове на Обречените.

Източник: NOVA
Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената на “Игри на волята” идва време за следващото вълнуващо предизвикателство в LactoFlor - Битка на звездите. Големият шампион от петия сезон на надпреварата Иван Рълев и Иванина Тодорова (сезон 6) ще премерят сили с финалиста в шестия сезон Раду Шуляк и Полина Пелипенко (сезон 6). Коя двойка ще продължи към следващия етап?  

Гледайте “Игри на волята” в събота, 10 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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