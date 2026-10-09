Жена е убита в Пловдив, задържан е синът ѝ на 14 години

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Ж ена на 45 години е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан 14-годишният ѝ син, предаде NOVA.

Полицията и Окръжната прокуратура обявиха, че разследват умишлено умъртвяване на адрес в район „Северен“.

Задържаха младеж за убийството на баща му

Смъртта е причинена умишлено, потвърдиха от полицията, а от прокуратурата - че конфликтът е битов.

Предполага се, че между майката и сина ѝ избухнал скандал, след който момчето намушкало майка си с нож. Младежът е задържан за 24 часа. Ще му бъдат повдигнати обвинения.

Обвиниха дете за умишленото убийство на майка му

От Образователното министерство съобщиха, че до момента непълнолетният младеж не е проявявал проблемно поведение. За него имало само позитивни отзиви.

По разкази на очевидци полицейските екипи пристигнали на място около 10:30 часа сутринта. Малко по-късно от сградата бил изведен ученикът с белезници. Съседи разказват, че майката и синът се нанесли в жилището преди около два месеца.