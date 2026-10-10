Свят

Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари

Системата е базирана на Raybird и може да изпълнява прецизни ударни мисии

10 октомври 2026, 07:07
Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари
Източник: БТА
  • Украйна въвежда ударния дрон Stormbird
  • Stormbird стъпва на Raybird с над 350 000 часа бойна експлоатация.
  • Skyeton развива цяла екосистема от безпилотни системи.

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Украинската отбранителна компания Skyeton е разработила безпилотната авиационна система (БАС) Stormbird, нова ударна платформа, предназначена за прецизни мисии и вече използвана от Силите за отбрана на Украйна, съобщи компанията пред Militarnyi на 7 октомври.

Stormbird е базиран на архитектурата на разузнавателната система Raybird (ACS-3) на Skyeton, но разполага с разширени възможности за интегриране на полезен товар, което му позволява да изпълнява по-широк спектър от мисии. По данни на компанията системата е приета на въоръжение от Министерството на отбраната на Украйна в началото на 2026 г.

Новата платформа е разработена въз основа на опита, натрупан при над 350 000 часа бойна експлоатация на разузнавателните дронове Raybird. Stormbird запазва издръжливостта, надеждността и устойчивостта на Raybird срещу радиоелектронна борба, като същевременно добавя ударни способности.

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Skyeton е разработила няколко варианта на полезен товар за системата, включително планирaщия боеприпас Remora и баражиращия боеприпас от FPV тип Quadremora. Stormbird може да носи и комуникационен ретранслатор, предназначен да поддържа връзка извън обсега на наземната инфраструктура.

„Със Stormbird направихме крачка отвъд разузнаването. Тази БАС съчетава издръжливостта и ниската забележимост на Raybird с прецизността и многофункционалността, необходими за съвременни ударни мисии“, заяви главният изпълнителен директор на Skyeton Роман Княженко.

„Нашата визия е да създадем цялостна екосистема от малки безпилотни летателни апарати с неподвижно крило, способни да изпълняват разузнавателни мисии, да откриват и идентифицират цели, а вече и да нанасят прецизни удари в среди, в които пилотирани самолети или дори по-големи БЛА не могат да действат“, добави той.

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Според Militarnyi Stormbird е проектиран с оглед на изискванията за ниска забележимост и оцеляване на съвременните безпилотни системи. Компактният му корпус е предназначен да намали радиолокационната му сигнатура, а високата степен на автономност позволява на системата да нанася прецизни удари в бързо променящи се бойни условия.

Stormbird е най-новата разработена в Украйна безпилотна система, получила одобрение за използване от въоръжените сили. На 5 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че е одобрило за оперативно използване от Въоръжените сили произведената в страната безпилотна наземна машина Varkhan.

Varkhan е предназначен основно за логистични задачи на бойното поле и може да превозва оръжия, боеприпаси, оборудване и други материали. Системата е разработена от украински производител на отбранителна техника в отговор на оперативните изисквания, установени от военните.

Източник: united24media    
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