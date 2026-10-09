България

Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!

Тя няма българско гражданство, разполага с неограничен ресурс и може да променя самоличност и визия

9 октомври 2026, 20:40
Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!
Източник: Телеграфно подкастът

„Ружа Игнатова е жива. Чисто по оперативни данни или от приятелски чужди служби нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт. За нас е жива и за всички е жива! Издирваме я“.

Това заяви в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът начalникът на сектор „Издирване“ в СДВР главен инспектор Емил Стоянов. Към момента я издирват в цял свят чрез Интерпол, както и полицаите от България, Германия и САЩ. ФБР предлага награда от $5 млн. за информация за криптокралицата, измамила хиляди хора с милиарди долари. В един от най-въздействащите и откровени разговори, водени от първо лице, началникът на "невидимите ловци на бегълци" повдигна завесата около най-мрачните, заплетени и обсъждани криминални мистерии у нас. Той сподели и кой е най-тежкият случай в кариерата му – издирването на шесторния убиец от Нови Искър Росен Ангелов, познат като Горския.

Източник: Телеграфно подкастът

Гражданство: Няма българско, има германско

Темата за основателката на финансовата пирамида OneCoin не слиза от дневния ред на световните медии. В публичното пространство регулярно се лансират хипотези, че най-търсената българка е била ликвидирана още през 2018 г. на яхта в Йонийско море, а тялото ѝ е било изхвърлено във водата. Шефът на сектор „Издирване“ обаче беше категоричен: няма данни за смъртта й. Стана ясен и още един любопитен детайл. „Ружа Игнатова няма българско гражданство, а немско - на Федерална република Германия“. По думите на Стоянов се полагат неимоверни усилия за намирането й, но с нейните милиарди, е изключително трудно да бъде намерена. „Това е лице с неограничен ресурс от средства и на базата на тях не е проблем да заличава и променя самоличността си по документи, а и по визия.“, смята издирвач N1 на София.

Ужасът в Нови Искър навръх Нова Година: От първо лице

Един от най-тежките, мащабни и разтърсващи случаи в над 30-годишната кариера на Емил Стоянов е шесторното убийство в Нови Искър, извършено навръх Нова година. Шефът на „Издирване“ разказа от първо лице за момента, в който е бил извикан от спецчастите, за да разпознае тялото на издирвания убиец Росен Ангелов – Росен Горския, барикадирал се в изоставена къща в село Луково. „Аз бях човекът, когото групата за проникване и реагиране ме извика, когато го намериха в къщата самоубил се, прострелял се – за да го разпозная и да потвърдим, че това е той. Така че бях един от първите, които го видяха. Беше се подготвил с шпеков салам, сухари, беше си прокарал ток с кабел през няколко къщи. Имаше един таблет, батерии за таблета, свещи. Беше изправил два матрака на прозорците, така че да не се виждат силуети, когато ходи и се движи!“, спомня си шефът на сектор „Издирване“. Търсенето вървяло „дом по дом и къща по къща“ в каньона на Искърското дефиле с хеликоптери и термокамери. На въпроса какво е си е помислил в първата секунда, виждайки мъртвия убиец, Стоянов отговаря: „Помислих си, че се е отървал прекалено лесно за това, което е извършил. Просто е видял по новините на таблета си, че районът е заграден отвсякъде и че няма как да излезе. Говорим за шест човешки живота, а с кучето стават седем жертви. Това е най-тежкият случай в моята практика, който няма аналог.“

Източник: Телеграфно подкастът

Натоварване: 25 оперативни търсят 1502

В момента СДВР издирва 1502 човека. В сектора пък работят около 25 оперативни работници. Налага се някои от тях да издирват между 60 и 80 души едновременно, разкрива Стоянов. Най-сложно е, когато изчезналите променят визията си. Не само да пускат бради и дълги коси като хипита, а взимат и по-кардинални мерки. Често и роднини на издирвани нарочно подвеждат и крият информация, за да забавят полицаите. Имало майка на мъж, която споделила по време на беседата, че сина й ще се предаде, защото му купила телевизор. Никой обаче не чакал това да стане, за да бъде задържан. Други пък скачали от втория, дори третия етаж, за да избегнат белезниците, но не им се получавало. „В случай, че не се намери тяло или останки, едно лице се издирва 20 години или до 100-годишна възраст“.

Разбива мита: Не чакайте 24 часа, потърсете ни веднага

„Искам да разбием мита за обявяването за издирване след 24-тия час. Това е насаждано с години, но никога не е съществувало в закона! Обявяването на лице за издирване става ВЕДНАГА. След 24 часа един човек вече може да е на друг континент. В първите два часа реакцията през тел. 112 и полицията е мигновена!“, обясни шефът на сектор „Издирване“ в СДВР. Екипите както на градския транспорт, метрото, така и полицаите имат таблети и снимката на изчезналия човек им излиза веднага. Реакцията е мигновена, не чакайте, а ни съобщавайте, призова още Стоянов.

Какво още разкрива шефът на сектор „Издирване“ в СДВР Емил Стоянов за акции с Кобра, барети и много екшън, за издирването на деца и възрастни, гледайте в YouTube канала на „Телеграфно подкастът“!

Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
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