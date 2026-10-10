България

"Бойкот на наглите": Над 50 000 души се обединиха срещу високите цени

Потребители споделят касови бележки, сравняват стойността на стоки и услуги с други европейски държави и създават карта на бизнеса, който според тях е запазил цените си след въвеждането на еврото

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 10:22
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К асови бележки с високи сметки, продукти с изненадващо високи цени и сравнения с други европейски държави са сред публикациите в групата във Facebook „Бойкот на наглите и цени за пример“. Само за няколко месеца общността събира над 50 000 последователи, които споделят сигнали за поскъпнали стоки и услуги.

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Участниците в групата публикуват примери за цени, които смятат за необосновано високи, и призовават потребителите да търсят по-достъпни алтернативи. Като част от инициативата те създават и карта на търговски обекти и заведения с „цени за пример“ – места, за които според тях въвеждането на еврото не е послужило като повод за увеличение на цените.

  • Как започва инициативата

Пламен Пенков е сред създателите на групата. По думите му идеята възниква след разговори с приятели за промените в цените след приемането на еврото.

„Говорихме с мои приятели и решихме да направим една такава група, където в общи линии да може да се споделят всякакви фрапантни случаи за разлики в цените в периода след приемането на еврото“, обясни той.

Според създателите на инициативата сигналите за рязко поскъпване са сред основните причини за нарастващия интерес към нея.

"Просто в един момент, когато видяхме, че някои цени се качват двойно или тройно, което не отговаря на абсолютно никаква икономическа логика, и то в рамките на някакви месеци. Единственото нещо, което може да реши този проблем, е да има масово спиране на ползването на тези услуги. И оттам дойде думата "бойкот", каза Пенков пред NOVA.

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  • Кафе у дома вместо скъпи услуги

Една от възможностите за реакция, която участниците обсъждат, е да се откажат от услуги, чиито цени смятат за прекомерно високи, и да потърсят по-евтини варианти.

Сред примерите е приготвянето на кафе у дома вместо покупката му от заведение. Според организаторите на инициативата, когато достатъчно потребители променят навиците си, това може да окаже натиск върху търговците да преразгледат цените си.

  • Сравнения с цените в Европа

В групата се публикуват и сравнения между цените на едни и същи или сходни продукти в България и други европейски държави. Според Пенков в Португалия, Испания и Гърция прясното мляко се продава за около 1 евро за литър, докато в България обичайната цена е между 1,70 и 1,80 евро.

Сравнения се правят и при храненето навън. Като пример Пенков посочва пиците в италианския град Торино.

„В Торино, Италия, пиците започват от 5-6 евро и стигат до 8-9. В България сядаш в някаква квартална пицария и пиците струват по 10 евро“, коментира той.

Тези примери са споделени от участници в групата и отразяват техните наблюдения. Цените могат да се различават според марката, града, търговския обект, качеството и количеството на продукта, както и според вида на заведението.

  • Карта на обектите с „цени за пример“

Освен сигнали за скъпи стоки и услуги, участниците в групата събират информация и за бизнеси, които според тях са запазили цените си. Така се появява карта на обектите с „цени за пример“, която цели да насочи потребителите към алтернативи на местата, чиито цени смятат за прекомерно високи.

Идеята е инициативата да не се ограничава само до критика, а да дава на хората възможност да споделят положителни примери и да избират къде да пазаруват и да ползват услуги.

Създателите на групата разчитат на активността на потребителите, които могат да публикуват касови бележки, да сравняват цени и да споделят информация за търговски обекти. По този начин общността се опитва да насърчи по-информиран избор и да привлече вниманието към поскъпването на стоките и услугите след въвеждането на еврото.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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