Президентски избори

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция

До 18:00 ч. днес се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Вотът за президент и вицепрезидент е на 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 07:19
Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция
Източник: БТА

Д нес (10 октомври) изтичат сроковете за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение. Това е посочено в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) за президентските избори на 25 октомври 2026 г.

Къде ще гласувам на 25 октомври? Проверете избирателната си секция онлайн

  • Как да гласуваме по настоящ адрес

До 18:00 ч. избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, ако постоянният и настоящият им адрес са в различни населени места.

След вписването на избирател в списъка по настоящ адрес не може да му бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място, уточняват от ЦИК.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Право да подадат заявление за такова гласуване имат кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на районните избирателни комисии и наблюдателите. Заявленията се подават в общинската администрация по постоянния им адрес.

До 14 октомври общинските администрации трябва да предадат на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГДГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация за подадените заявления за гласуване по настоящ адрес и за заличаването на избирателите от списъците по постоянен адрес.

  • Как хората с трайни увреждания могат да гласуват с подвижна урна

До днес избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение, могат да заявят желание да упражнят правото си на глас с подвижна избирателна кутия.

Заявленията се подават в писмена форма по образец или електронно чрез интернет страницата на съответната община. Те се адресират до общината по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес съгласно Изборния кодекс.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в установения 14-дневен срок, също могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако увреждането е възникнало или е било констатирано след изтичането му. В този случай заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от пет дни преди изборния ден, тоест до 19 октомври.

Условието е в съответното населено място да е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

На 2 октомври ЦИК определи правилата и сроковете за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври.

  • Как да проверим избирателната си секция

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция и да получат информация за вота чрез приложението на ЦИК „Избори 360°“.

В секцията „За избиратели“ са достъпни указания за изборния процес, информация за електронните услуги и пълният списък с кандидатите за президент и вицепрезидент.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Йоана Новакова    
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