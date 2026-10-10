Километражът на колата, в която загинаха четирима младежи край Плевен, е спрял на 139 км/ч

П родължава разследването на тежката катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима млади хора. По първоначални данни километражът на единия от автомобилите е останал на 139 км/ч. Предстоят допълнителни следствени действия и изготвяне на експертизи, които трябва да изяснят причините за инцидента.

Четири жертви при челен сблъсък между два автомобила край Плевен

Междувременно от общината съобщиха, че е бил предвиден ремонт на пътния участък, на който е станала катастрофата. По информация на местната власт обаче 20 милиона евро са били пренасочени за справяне с водната криза в града.

Какво се знае за състоянието на пътя

„Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг. Всъщност ние трябва да преценим къде се намираме на пътното платно“, заяви заместник-областният управител на Плевен Богомил Стоев пред NOVA.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Данните за скоростта, състоянието на пътната настилка и останалите обстоятелства около инцидента трябва да бъдат проверени чрез назначените експертизи.