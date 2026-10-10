Тръмп избра ново лице на Белия дом: Коя е жената, която заменя Карълайн Левит

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Кейти Закария за нов прессекретар на Белия дом. Тя заменя Карълайн Левит, която напусна поста в края на август, предаде "Асошиейтед прес".

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„За мен е огромна чест да назнача Кейти Закария за прессекретар на Белия дом“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той изрази увереност, че тя ще „постигне силни резултати за страната“.

В момента Закария работи като старши съветник по комуникациите в компанията на Тръмп, която управлява платформата Truth Social.

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Закария има опит в политическите комуникации и телевизионната журналистика. Тя за кратко е била говорител на Министерството на вътрешната сигурност, а преди това е работила като коментатор в консервативните телевизионни канали Fox News и Newsmax.

Тръмп подчерта, че Закария е участвала в предизборните му кампании, включително в ключови щати, където борбата за гласовете на избирателите е особено оспорвана.

„Тя има безупречна история на подкрепа и е била лоялен и блестящ съмишленик още от самото начало“, написа американският президент.

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Тръмп сменя прессекретаря преди междинните избори

Назначението идва в труден политически момент за Тръмп. Според Асошиейтед прес рейтингът му на одобрение е спаднал рязко на фона на общественото недоволство от състоянието на икономиката и повишаващите се потребителски цени.

Републиканската партия е изправена и пред сериозна битка на междинните избори на 3 ноември. Вотът може да промени разпределението на силите в Конгреса, като партията рискува да загуби контрола над едната или и над двете камари.

Тръмп благодари на досегашния прессекретар Карълайн Левит, като я определи като „страхотна“ и заяви, че е свършила „фантастична работа“.

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Левит заемаше поста от началото на втория мандат на Тръмп. На 27 години тя стана най-младият прессекретар на Белия дом в историята на САЩ.

Тръмп обяви оттеглянето ѝ около две седмици преди тя да напусне поста в края на август. По думите му Левит е решила да се оттегли, за да прекарва повече време със семейството си. Самата тя заяви, че е изпитвала затруднения да съчетава натоварената работа с отглеждането на двете си малки деца.

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По време на работата си в Белия дом Левит привлече внимание с острите си сблъсъци с журналисти. Тя често критикуваше репортерите и обвиняваше новинарски организации в разпространяване на невярна информация.