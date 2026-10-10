Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

С толичната община въвежда временна организация на движението заради „Маратон София 2026“, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. Забраняват се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства по улиците и булевардите, включени в трасетата на състезанието.

В събота, 10 октомври, ще се проведат стартовете на масовата дистанция от 5 км и бягането на 10 км, а в неделя, 11 октомври, са състезанията на 21 км и 42 км.

Маршрутът на 5 и 10 км на 10 октомври

Стартът е в 09:30 ч. пред Националната художествена галерия. Трасето преминава по следния маршрут:

бул. „Княгиня Мария Луиза“ в посока Лъвов мост;

обиколка около пл. „Лъвов мост“ и обратно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Тодор Александров“;

пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“;

ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“;

бул. „Васил Левски“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до ул. „Оборище“;

Катедралата „Св. Александър Невски“ и Народното събрание по ул. „15 ноември“;

бул. „Цар Освободител“ до финала пред пл. „Княз Александър I“.

Маршрутът на 21 и 42 км на 11 октомври

Стартът на двете дистанции е в 09:30 ч. пред Националната художествена галерия.

Маршрутът започва по бул. „Княгиня Мария Луиза“, преминава около пл. „Лъвов мост“ и продължава по бул. „Тодор Александров“ в посока ж.к. „Люлин“.

По трасето са предвидени преминаване по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ с обръщане след 100 метра и връщане по бул. „Тодор Александров“. В ж.к. „Люлин“ участниците ще направят обратен завой при светофара пред магазин BILLA, преди бул. „Панчо Владигеров“, след което ще продължат обратно към центъра.

След пл. „Света Неделя“ маршрутът преминава по бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Г. С. Раковски“, след което продължава по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“.

Трасето включва още бул. „Княз Александър Дондуков“ до моста „Чавдар“, обръщане при ул. „Тодорини кукли“ и връщане към моста и бул. „Княз Александър Дондуков“. След това участниците ще преминат по бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“, района на катедралата „Св. Александър Невски“ и Народното събрание, преди да достигнат финала на пл. „Княз Александър I“.

Къде и кога се забраняват паркирането и движението

Паркиране

От 20:00 ч. на 8 октомври до 19:00 ч. на 11 октомври се забраняват престоят и паркирането на 40 паркоместа на паркинга на пл. „Княз Александър I“ – по 20 места от двете страни.

Движение на автомобили

От 20:00 ч. на 9 октомври до 18:00 ч. на 11 октомври: затваря се за движение бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.

На 10 октомври от 07:00 до 13:00 ч.: забранява се движението по улиците, засегнати от трасето на късите дистанции на маратона. За участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“ ограничението остава в сила до 18:00 ч. на 11 октомври.

На 11 октомври от 07:00 до 15:30 ч.: забранява се движението по улиците, засегнати от трасето на основните дистанции. Ограничението в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“ също остава в сила до 18:00 ч. на 11 октомври.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за придвижване през уикенда и да се съобразяват с временната организация на движението в районите, през които преминава маратона.