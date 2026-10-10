България

Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

Заради състезанието са въведени забрани за паркиране и движение по част от централните булеварди и улици, както и по маршрута към ж.к. „Люлин“

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 08:24
Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени
Източник: iStock Photos

С толичната община въвежда временна организация на движението заради „Маратон София 2026“, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. Забраняват се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства по улиците и булевардите, включени в трасетата на състезанието.

В събота, 10 октомври, ще се проведат стартовете на масовата дистанция от 5 км и бягането на 10 км, а в неделя, 11 октомври, са състезанията на 21 км и 42 км.

Маршрутът на 5 и 10 км на 10 октомври

Стартът е в 09:30 ч. пред Националната художествена галерия. Трасето преминава по следния маршрут:

  • бул. „Княгиня Мария Луиза“ в посока Лъвов мост;
  • обиколка около пл. „Лъвов мост“ и обратно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Тодор Александров“;
  • пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“;
  • ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“;
  • бул. „Васил Левски“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до ул. „Оборище“;
  • Катедралата „Св. Александър Невски“ и Народното събрание по ул. „15 ноември“;
  • бул. „Цар Освободител“ до финала пред пл. „Княз Александър I“.

Маршрутът на 21 и 42 км на 11 октомври

Стартът на двете дистанции е в 09:30 ч. пред Националната художествена галерия.

Маршрутът започва по бул. „Княгиня Мария Луиза“, преминава около пл. „Лъвов мост“ и продължава по бул. „Тодор Александров“ в посока ж.к. „Люлин“.

По трасето са предвидени преминаване по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ с обръщане след 100 метра и връщане по бул. „Тодор Александров“. В ж.к. „Люлин“ участниците ще направят обратен завой при светофара пред магазин BILLA, преди бул. „Панчо Владигеров“, след което ще продължат обратно към центъра.

След пл. „Света Неделя“ маршрутът преминава по бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Г. С. Раковски“, след което продължава по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“.

Трасето включва още бул. „Княз Александър Дондуков“ до моста „Чавдар“, обръщане при ул. „Тодорини кукли“ и връщане към моста и бул. „Княз Александър Дондуков“. След това участниците ще преминат по бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“, района на катедралата „Св. Александър Невски“ и Народното събрание, преди да достигнат финала на пл. „Княз Александър I“.

Къде и кога се забраняват паркирането и движението

  • Паркиране

От 20:00 ч. на 8 октомври до 19:00 ч. на 11 октомври се забраняват престоят и паркирането на 40 паркоместа на паркинга на пл. „Княз Александър I“ – по 20 места от двете страни.

  • Движение на автомобили

От 20:00 ч. на 9 октомври до 18:00 ч. на 11 октомври: затваря се за движение бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.

На 10 октомври от 07:00 до 13:00 ч.: забранява се движението по улиците, засегнати от трасето на късите дистанции на маратона. За участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“ ограничението остава в сила до 18:00 ч. на 11 октомври.

На 11 октомври от 07:00 до 15:30 ч.: забранява се движението по улиците, засегнати от трасето на основните дистанции. Ограничението в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“ също остава в сила до 18:00 ч. на 11 октомври.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за придвижване през уикенда и да се съобразяват с временната организация на движението в районите, през които преминава маратона.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Борисов атакува Радев за износа на горива: Предупредих, че това е груба грешка

Борисов атакува Радев за износа на горива: Предупредих, че това е груба грешка

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин:

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във война"

Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари

Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ако ще обвинявате някого за Ferrari Luce, истинският виновник е... Джеф Безос

Ако ще обвинявате някого за Ferrari Luce, истинският виновник е... Джеф Безос

carmarket.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 1 ден
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 1 ден
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 1 ден
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Любопитно Преди 38 минути

Незадоволително представяне на Антония от Ураганите я изпрати в изгнание на Блатото

Грешките, които забавят работата на смартфона ви

Грешките, които забавят работата на смартфона ви

Технологии Преди 1 час

Модерните смартфони са много бързи, но с времето започват да работят все по-бавно. Често си обясняваме това с остаряващия хардуер и по-взискателния софтуер, но се оказва, че и самите ние допускаме грешки, които влошават производителността

<p>След мощното земетресение: &quot;Панама е изправена пред голямо бедствие&quot;</p>

Президентът на Панама след мощното земетресение: Страната е изправена пред голямо бедствие

Свят Преди 1 час

Регистрирани са и десетки вторични трусове

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция

Президентски избори Преди 1 час

До 18:00 ч. днес се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Вотът за президент и вицепрезидент е на 25 октомври

Спрете да се насилвате: Науката свали от пиедестала култа към ранното ставане

Спрете да се насилвате: Науката свали от пиедестала култа към ранното ставане

Любопитно Преди 1 час

Лидери като Тим Кук от Apple и предприемачи като Ричард Брансън подсилват идеята, че ранното събуждане води до по-високи постижения. Но зад тази популярна теза се крие по-сложна научна реалност

Вулканът Масая в Никарагуа

„Устата на ада“ надига глас: Какво се случва под вулкана Масая

Любопитно Преди 1 час

Предвид броя на хората, които се намират върху и около този изключително активен вулкан, учените следят много внимателно действията му. Сега изглежда, че два магмени резервоара, стаени във вулкана, са активни по едно и също време

Последен топъл уикенд: Температурите скачат до 30°, но ето кога идва захлаждане

Последен топъл уикенд: Температурите скачат до 30°, но ето кога идва захлаждане

България Преди 2 часа

В събота остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Свят Преди 10 часа

Европейският съюз критикува решението, а Нетаняху го приветства

Русия атакува товарни кораби в Черно море

Русия атакува товарни кораби в Черно море

Свят Преди 10 часа

Мощно земетресение удари Панама

Мощно земетресение удари Панама

Свят Преди 11 часа

Обявиха потенциална опасност от цунами по тихоокеанското крайбрежие

Задържаха двама братя при сделка с дрога в „Драгалевци“

Задържаха двама братя при сделка с дрога в „Драгалевци“

България Преди 12 часа

Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото

Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!

Шефът на сектор „Издирване“ в СДВР: Ружа Игнатова е жива!

България Преди 12 часа

Тя няма българско гражданство, разполага с неограничен ресурс и може да променя самоличност и визия

Двойно торнадо връхлетя Сицилия, много ранени

Двойно торнадо връхлетя Сицилия, много ранени

Свят Преди 12 часа

Бурята нанесла сериозни материални щети, включително на училище в Марсала

Катастрофа с 5 пострадали между Симитли и Кресна

Катастрофа с 5 пострадали между Симитли и Кресна

България Преди 13 часа

Една от пострадалите е в тежко състояние и ще бъде превозена с въздушна линейка в София

Денят след изборите - неучебен, но присъствен

Денят след изборите - неучебен, но присъствен

България Преди 13 часа

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Слънцето се "усмихна" на астрономите

sinoptik.bg
1

Установиха над 50 бариери по река Велека

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 октомври, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 октомври, събота

Edna.bg

Дизелът в САЩ поевтиня с 5% след обявеното от Тръмп споразумение с Путин

Nova.bg

Времето се обръща: Предстои период с дъжд, сняг и захлаждане

Nova.bg