Свят

Саудитската коалиция обяви мащабна операция срещу хутите в Йемен

Съобщава се за унищожени 136 военни цели. Боевете в страната се засилиха след настъпление на подкрепяните от Иран бунтовници и операция на правителствените сили

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 07:45
Саудитската коалиция обяви мащабна операция срещу хутите в Йемен
Източник: AP/БТА

В одената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че провежда „мащабна операция“ срещу бунтовниците хути, след като свързана с проиранските бойци медия съобщи за удари в северозападната част на Йемен, предаде "Франс прес".

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„Провеждаме мащабни операции, насочени срещу живата сила и военния капацитет“ на хутите, заяви говорител на коалицията в социалната мрежа X.

По думите му са унищожени 136 военни цели на хутите.

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Коалицията „работи за разбиване и унищожаване на мрежата от балистични ракети на хутите“ и „осигурява денонощна въздушна подкрепа за йеменските въоръжени сили“, добави говорителят.

Свързаният с хутите телевизионен канал „Ал Масира“ съобщи за „саудитски ракетни удари“ в провинция Саада, в северозападната част на Йемен.

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Боевете в Йемен се засилват

Бойните действия между подкрепяните от Иран хути и Саудитска Арабия, която подкрепя йеменското правителство, се засилиха през септември, след като хутите завзеха крайбрежни райони на Червено море в хода на светкавична офанзива.

Общо шестима души загинаха тази седмица при удари срещу саудитски летища, за които хутите поеха отговорност.

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Успоредно с атаките срещу Саудитска Арабия боевете в Йемен продължават. Броят на загиналите надхвърля 400 души, откакто в началото на седмицата правителствените сили започнаха операция с въздушната подкрепа на Рияд.

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По-рано военен източник от правителствените сили съобщи, че е започнала „мащабна операция“ за отвоюване от хутите на стратегическия проток Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е част от морския маршрут между Азия и Европа през Суецкия канал.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанаси Петров    
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