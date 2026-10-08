Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Е дин служител на местната администрация беше застрелян, а друг - тежко ранен, след като мъж откри огън срещу тях по време на рутинна проверка на огнестрелни оръжия в германската провинция Бавария днес, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Двамата служители на окръжната администрация в Ноймаркт извършвали проверка на притежател на огнестрелно оръжие в град Бернгау, когато мъжът открил огън и прострелял и двамата.

След това нападателят се барикадирал в жилищна сграда, което наложило мащабна полицейска операция с участието на специални части.

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Полицията e обкръжила сградата и e извикала тежковъоръжен специализиран отряд, който пристигнал с брониран автомобил. В операцията са включени и полицейски хеликоптери.

Говорител на полицията заяви, че заподозреният се е укрил в сградата и служителите на реда се опитват да установят контакт с него. Той добави, че подобни операции може да отнемат значително време поради тактически съображения.

Полицията призова жителите да останат по домовете си или поне да избягват отцепения район около имота на заподозрения.

Около 14:00 ч. (15:00 ч. българско време) полицията и спасителните служби получили няколко сигнала за стрелба.

Полицията съобщи, че тялото на загиналия служител е било изнесено от мястото на стрелбата.

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Властите не уточниха дали в къщата има и други хора освен стрелецa.

Според полицията двамата служители извършвали рутинна проверка на огнестрелните оръжия на мъжа, включително дали те се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания.