Свят

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Европейският съюз критикува решението, а Нетаняху го приветства

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 22:37
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А мериканското правителство обяви, че налага санкции на Международния наказателен съд (МНС), няколко часа след като бившата южноафриканска съдийка Нави Пилай беше отличена с Нобеловата награда за мир, отчасти заради работата си в институцията.

Вашингтон обоснова санкциите с необходимостта да „защити американския суверенитет и своите граждани от заплахата, представлявана от Международния наказателен съд“, се посочва в съобщение на Държавния департамент.

САЩ наложиха безпрецедентни санкции на четирима съдии от МНС

Международният наказателен съд (МНС) заяви, че санкциите представляват нападение срещу международното право и предупреди, че „историята ще отсъди за този момент“.

Санкциите са „посегателство срещу върховенството на закона и самите основи на международния правен ред, което подкопава основния принцип, че никой не стои над закона“, се посочва в изявление на съда.

Европейският съюз днес нарече американските санкции срещу Международния наказателен съд (МНС) „будещи дълбоко съжаление“ и заяви, че е „готов да предприеме всички необходими мерки, за да може съдът да изпълнява работата си“.

„ЕС ще работи в тясно сътрудничество с МНС, за да гарантира, че той ще продължи да функционира ефективно“, заяви Европейската комисия, добавяйки, че се надява, че шестмесечното забавяне преди прилагането на санкциите означава, че „има място за диалог“.

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Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи Пилай като защитник на преследваните, уязвимите, безгласните и изключените от обществото.

„От насилието на апартейда в Южна Африка до ужасите на геноцида в Руанда тя се изправи срещу някои от най-мрачните страници в историята на човечеството“, заяви Фон дер Лайен.

От своя страна от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху приветстваха санкциите на САЩ срещу МНС, обвинявайки институцията, че е политизирана и нарекоха юристката Нави Пилай, която днес спечели Нобеловата награда за мир, „фанатик“ срещу евреите заради нейните твърдения, че Израел извършва геноцид в Газа.

„Нобеловият комитет е загубил моралния си компас. Той присъди най-високото си отличие на фанатик, която е изградила кариерата си около измислянето и разпространението на кървави клевети срещу единствената еврейска държава“, заявиха от кабинета на Нетаняху в X, добавяйки, че тя е насърчавала „демонизирането на евреите“.

Пилай оглавяваше Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии, която не говори от името на световната организация и която миналата година обяви, че Израел извършва „геноцид“ в Газа

Израелското външно министерство заяви, че присъждането на Нобеловата награда за мир на Пилай легитимира „омразата и предразсъдъците срещу Израел“.

„След като Нобеловият комитет възнагради най-голямата лъжа на XXI век, министърът на пропагандата на нацистка Германия Йозеф Гьобелс със сигурност ръкопляска от ада“, добави израелското външно министерство.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Международен наказателен съд Санкции на САЩ Нави Пилай Израел
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