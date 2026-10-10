България

Заловени са трима българи, свързани с неонацистката групировка The Base

Те са задържани при акция на ДАНС и МВР във Врачанско през май 2025 г. Според доклада за националната сигурност Русия остава основен източник на заплахи и хибридни атаки срещу България

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 12:20
Заловени са трима българи, свързани с неонацистката групировка The Base
Източник: iStock photos/Getty images

Т рима български граждани, свързани с крайнодясната групировка The Base, са били задържани в България през май 2025 г. Това става ясно от доклада за състоянието на националната сигурност, одобрен от правителството тази седмица и публикуван в правителствената информационна система. За информацията съобщава „24 часа“.

Задържането е извършено при акция на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и МВР във Врачанска област. Според документа тримата са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Те са определени като последователи на организацията, известна и като „Ядрото“ (The Base).

Това е първото споменаване в доклад за националната сигурност на задържани в България активисти на групировката.

  • Какво представлява The Base

The Base е неонацистка организация, свързвана с паравоенно обучение и терористична дейност. Тя е основана през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро и първоначално развива дейност в американския щат Вашингтон.

През 2020 г. Назаро се премества в Русия, откъдето впоследствие ръководи организацията. Според публикации в медиите дейността ѝ е отразявана положително и от руски държавни телевизионни канали.

В доклада се споменава и германски неонацист, открит от служители на ДАНС във Велико Търново. По информацията в документа той е бил екстрадиран.

  • Русия е посочена като основен източник на хибридни заплахи

Руската федерация е определена в доклада като основен източник на заплахи за националната сигурност на България и на хибридни атаки през 2025 г.

Според анализа разширяването на руското военно присъствие в северозападната част на Черно море, отслабването на украинската държавност или постигането на неустойчиво мирно споразумение без ефективни гаранции за сигурност биха увеличили военния и хибридния натиск върху Черноморския регион, Молдова и източния фланг на НАТО.

„Замразяването на конфликта без отстраняване на предпоставките за нова агресия би запазило високо ниво на милитаризация, непредвидимост и риск от последваща ескалация в непосредствена близост до България“, се посочва в документа.

Докладът отчита и продължаващи опити за руско влияние върху българските избори, както и за разпространение на пропагандни послания сред ученици и студенти.

„През годината се наблюдаваше продължаващо интензифициране на руската хибридна дейност срещу държавите членки на НАТО и ЕС, включително България. Използваният инструментариум включва политическа намеса, пропаганда, дезинформация, кибератаки, икономически и енергиен натиск, шпионаж, информационни операции, опити за влияние върху изборни процеси и други форми на асиметрично въздействие“, пише в анализа.

Отделно е посочен рискът от използването на руския език и култура за разпространение на послания в полза на Москва, включително сред млади хора.

„Тази тенденция създава риск от дългосрочно въздействие върху нагласите на младото поколение, историческата памет, медийната грамотност и устойчивостта срещу пропагандни внушения“, се казва в доклада.

  • Сърбия е откроена като потенциален дестабилизиращ фактор

В анализа за обстановката на Балканите като фактор с потенциално дестабилизиращо въздействие е посочена и Сърбия.

„Регионалната ѝ политика, основана на етнонационалистическата концепция за „сръбски свят“, в съчетание със засилващи се авторитарни тенденции, вътрешнополитическа криза и продължаващи инвестиции в укрепването на военните способности, остана фактор с потенциално дестабилизиращо въздействие върху региона“, се посочва в документа.

Докладът обръща внимание и на опитите за дискриминация на българските общности в страните от Западните Балкани.

  • Демографската криза и здравеопазването остават сред основните рискове

Демографската криза е определена като най-големия дългосрочен риск за националната сигурност на България.

Сред проблемните области е откроена и здравната система заради недостига на кадри и продължаващото доплащане от страна на пациентите.

Редактор: Василена Василева
Източник: "24 Часа"    
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