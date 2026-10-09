Свят

Мощно земетресение удари Панама

Обявиха потенциална опасност от цунами по тихоокеанското крайбрежие

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 21:29
Мощно земетресение удари Панама
Източник: istock/Getty Images

М ощно земетресение с магнитуд 7,6 беше регистрирано в Панама в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ.

След труса американските служби за предупреждение за цунами обявиха потенциална опасност по тихоокеанското крайбрежие на региона.

Силно земетресение разтърси Панама

Епицентърът е бил на около 14 километра югозападно от селището Питалоса Ариба и приблизително на 200 километра югозападно от столицата Панама.

Първоначалната информация сочеше магнитуд 8,0, но впоследствие оценката беше коригирана до 7,6.

Панамски институт съобщи, че малко след това – в 13:22 ч. местно време, е последвало второ земетресение с магнитуд 6,0.

Данните за дълбочината също бяха актуализирани, като последващи съобщения посочиха около 10 километра.

Трусът е бил усетен и в столицата Панама, където сградите са се разлюлели. Според първоначалните информации част от хората са напуснали сградите и са излезли на улицата, докато очакват допълнителни указания от властите.

Земетресение с магнитуд 5,6 е регистрирано южно от Панама

Към момента все още няма данни за разрушения и загинали.

Панама се намира в сеизмично активна част на Централна Америка, близо до зоната на взаимодействие между няколко тектонични плочи. Силните земетресения под или в близост до морското дъно могат да предизвикат цунами, особено когато разместването на земните пластове води до вертикално движение на големи количества вода.

Редактор: Николай Киров
Източник: AP    
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