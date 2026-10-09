Мощно земетресение удари Панама

М ощно земетресение с магнитуд 7,6 беше регистрирано в Панама в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ.
След труса американските служби за предупреждение за цунами обявиха потенциална опасност по тихоокеанското крайбрежие на региона.
Силно земетресение разтърси Панама
Епицентърът е бил на около 14 километра югозападно от селището Питалоса Ариба и приблизително на 200 километра югозападно от столицата Панама.
Първоначалната информация сочеше магнитуд 8,0, но впоследствие оценката беше коригирана до 7,6.
Панамски институт съобщи, че малко след това – в 13:22 ч. местно време, е последвало второ земетресение с магнитуд 6,0.
Данните за дълбочината също бяха актуализирани, като последващи съобщения посочиха около 10 километра.
#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. https://t.co/bf1qC32d1B— Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026
Трусът е бил усетен и в столицата Панама, където сградите са се разлюлели. Според първоначалните информации част от хората са напуснали сградите и са излезли на улицата, докато очакват допълнителни указания от властите.
Земетресение с магнитуд 5,6 е регистрирано южно от Панама
Към момента все още няма данни за разрушения и загинали.
Панама се намира в сеизмично активна част на Централна Америка, близо до зоната на взаимодействие между няколко тектонични плочи. Силните земетресения под или в близост до морското дъно могат да предизвикат цунами, особено когато разместването на земните пластове води до вертикално движение на големи количества вода.
Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. https://t.co/tWHJMeVAAh— Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026