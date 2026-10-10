България

Последен топъл уикенд: Температурите скачат до 30°, но ето кога идва захлаждане

В събота остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°

Обновена преди 30 минути / 10 октомври 2026, 06:55
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В събота ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от североизток, а в Източна България – от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°.

Източник: НИМХ
  • Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

  • Планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни увеличения на облачността. На места ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

От уют до безпокойство: различните лица на есента
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есен дъжд
есен тъга тъжна
есен листа
нарисувано слънце дъжд есен
  • Неделя и понеделник

В неделя над Източна България облачността ще е разкъсана - висока и средна, там ще духа умерен южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 28°-30°. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-23°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт, с който ще нахлуе хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Дневните температури и в Източна България ще претърпят понижение.

Източник: НИМХ    
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