Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

П ремиерът Румен Радев потвърди, че е разговарял с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който е бил на посещение в София по собствена инициатива. Срещата се е състояла в четвъртък при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност, съобщиха по-рано от Министерския съвет, предава Dariknews.bg.

По време на разговора Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

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Радев заяви, че усилията за установяване на мира заслужават подкрепа и подчерта, че прекратяването на военните действия е в интерес на цяла Европа. По думите му продължаващият конфликт има висока социална и икономическа цена за европейските държави.

„Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог“, посочи премиерът и допълни: „Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за всички нас, цяла Европа. Защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена“.

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Радев коментира и атакуваните кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той заяви, че произходът на дроновете, свързани с инцидентите, все още не е установен, като подчерта, че до момента е чул всякакви хипотези, много от тях, по думите му, базирани на логични предположения, но уточни, че не е видял нито едно доказателство.