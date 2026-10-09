България

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

По време на разговора Буданов е представил вижданията на украинската страна

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 17:10
Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти

Над 30 сайта предлагат незаконно лекарствени продукти
Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове
Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България
От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас
Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове
Хамали или рекетьори: Разследване разкри как мними майстори изнудват клиентите си за огромни суми

Хамали или рекетьори: Разследване разкри как мними майстори изнудват клиентите си за огромни суми
Какво ще бъде времето до края на октомври

Какво ще бъде времето до края на октомври
С юмруци и ритници: Жесток побой посред бял ден в столичен парк пред очите на деца

С юмруци и ритници: Жесток побой посред бял ден в столичен парк пред очите на деца

П ремиерът Румен Радев потвърди, че е разговарял с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който е бил на посещение в София по собствена инициатива. Срещата се е състояла в четвъртък при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност, съобщиха по-рано от Министерския съвет, предава Dariknews.bg.

По време на разговора Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

МС обясни за визитата на Буданов в София, разговарял е с Радев

Радев заяви, че усилията за установяване на мира заслужават подкрепа и подчерта, че прекратяването на военните действия е в интерес на цяла Европа. По думите му продължаващият конфликт има висока социална и икономическа цена за европейските държави.

„Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог“, посочи премиерът и допълни: „Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за всички нас, цяла Европа. Защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена“.

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

Радев коментира и атакуваните кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той заяви, че произходът на дроновете, свързани с инцидентите, все още не е установен, като подчерта, че до момента е чул всякакви хипотези, много от тях, по думите му, базирани на логични предположения, но уточни, че не е видял нито едно доказателство.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Dariknews.bg    
Румен Радев Кирило Буданов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Трагедия в Бразилия: Модел на Vogue и Elle почина внезапно на 32 години

Трагедия в Бразилия: Модел на Vogue и Elle почина внезапно на 32 години

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 20 часа
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 1 ден
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 19 часа
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси

КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси

България Преди 30 минути

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Свят Преди 51 минути

Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС

,

Откриха откраднатите картини на Огюст Реноар след дръзкия обир в Южна Франция

Любопитно Преди 2 часа

Шест души са арестувани за обира в Кан сюр Мер, а кметът обяви новината за истинско облекчение

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

България Преди 2 часа

На място са изпратени четири екипа пожарникари

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

България Преди 2 часа

При инцидента жената получила тежки травми и починала същия ден

Снимката е илюстративна

Мъж търсеше място за къмпинг в Google Maps. Вместо това направи откритие на 390 милиона години

Любопитно Преди 2 часа

Жоел Лапоант разглеждал Google Maps, когато забелязал необичайна сферична структура. Тя се оказала огромно откритие

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

България Преди 2 часа

Техниката, намерена на мястото, е иззета

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Симона, Антония, Константинели и Матей стъпват на Арената за елиминационна битка

Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро

Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро

Свят Преди 2 часа

Маскирани престъпници откраднаха 30 000 бутилки от най-престижните тоскански вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso

Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче

Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче

Свят Преди 2 часа

45-годишният Хитлер Мусолини Симеон Флорес оглави малкия перуански град Керопалка, след като спечели изборите с 34% от гласовете. Това не е първият път, в който политици с имена на известни тоталитарни фигури печелят вот в региона и по света

НЗОК хвана аптеки с неоснователно получени над 1 млн. евро

НЗОК хвана аптеки с неоснователно получени над 1 млн. евро

Парите ни Преди 2 часа

Нарушенията са в 21 аптеки в 12 области, а проверките са съвместно с ДАНС, Икономическа полиция и МЗ

Китайските мебели заливат Европа

Китайските мебели заливат Европа

Парите ни Преди 2 часа

Вносът скочи с над 55% за шест години

„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата

„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата

Любопитно Преди 3 часа

Последната поява на уелската актриса в популярно британско токшоу отпуши вълна от коментари в социалните мрежи. Почитателите отбелязват забележителната физическа прилика между Зита-Джоунс и Виктория Бекъм, определяйки ги като „разделени по рождение“

<p>МС обясни за визитата на Буданов в София, разговарял е с Радев</p>

МС: Посещението на Кирило Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев

България Преди 3 часа

Посещението на началника на кабинета на украинския президент е било по негова молба и при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност

Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Нави Пилай

Нобеловата лауреатка за мир за 2026 г.: Аплодирайте по-силно и може да разделя наградата с Тръмп

Свят Преди 4 часа

"Като адвокат и съдия все пак искам да се уверя, че това наистина е вярно", каза тя смеейки се, коментирайки факта, че отличието ѝ е било присъдено

Стартират плащанията към земеделците по Кампания 2026

Стартират плащанията към земеделците по Кампания 2026

Парите ни Преди 4 часа

Аграрният министър Пламен Абровски обяви старта на плащанията и обеща над 40 интервенции до края на годината

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Защо не бива да разказваш плановете си предварително? Древното поверие за силата на мълчанието

Edna.bg

Принц Хари разкри, че е изпаднал в депресия след преместването си в Канада

Edna.bg

Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна

Nova.bg

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg