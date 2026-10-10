Технологии

Грешките, които забавят работата на смартфона ви

Модерните смартфони са много бързи, но с времето започват да работят все по-бавно. Често си обясняваме това с остаряващия хардуер и по-взискателния софтуер, но се оказва, че и самите ние допускаме грешки, които влошават производителността

Мартин Дешев Мартин Дешев

10 октомври 2026, 08:00
Грешките, които забавят работата на смартфона ви
Източник: Unsplash.com

К огато смартфонът започне да работи мудно, да „забива“, приложенията се отварят със закъснение, а превъртането на екрана не е плавно, повечето потребители смятат, че причината е в остаряването на хардуера. Често обаче основните виновници за бавната работа са ежедневните навици и неправилно направени софтуерни настройки, отбелязва MakeUseOf. Преди да отпишете устройството като остаряло, повредено или да обмислите скъпа подмяна, коригирането на някои често срещани грешки може да възстанови бързината му.

Една от най-големите грешки е да се допусне почти пълно запълване на паметта на устройството. Android се нуждае от свободно място за временни файлове, данни на приложения, актуализации и други фонови операции. Когато вътрешната памет постоянно е на границата на капацитета си, ежедневните задачи могат да се изпълняват по-бавно или с по-слаба отзивчивост.

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Решението е просто: проверете какво заема мястото в паметта и премахнете ненужните неща. Стари видеоклипове, изтеглени файлове, дублиращи се снимки и неизползвани приложения са най-лесните цели за почистване. Може също така да преместите големи лични файлове в облачно хранилище или на компютър. Добре е да поддържате около 20-25% свободен капацитет, за да може Android да работи оптимално.

Друг често срещан проблем е наличието на твърде много инсталирани приложения. Лесно е да се натрупат програми, които някога са били полезни, но не са отваряни от месеци. Някои приложения могат да продължат да изпълняват фонови процеси, да синхронизират информация или да изпращат известия, дори когато не ги използвате активно. Следователно, деинсталирането на приложения, от които вече нямате нужда, не само освобождава място в паметта, но и може да намали фоновата активност на телефона.

Същият принцип важи и за уиджетите. Те могат да бъдат изключително полезни, но наличието на множество постоянно обновяващи се уиджети на началния екран може да натовари излишно едно по-старо устройство. Уиджетите за времето, новините, социалните мрежи и други подобни могат периодично да обновяват информацията си, като по този начин консумират системни ресурси и заряд на батерията.

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Макар производителите да рекламират „виртуалната RAM“ (или RAM Plus), тя всъщност заделя част от вградената памет за съхранение, която да служи като допълнителна памет. Макар и полезна при устройства от нисък клас, на които помага да поддържат отворени базови приложения, физическата флаш памет работи със скорост, която е само малка част от тази на истинската RAM. При устройства от среден или висок клас, разполагащи с 8 GB или повече RAM, поддържането на виртуалната RAM памет включена често влошава бързата работа, тъй като операционната система извлича данни от по-бавни сектори на паметта. Деактивирането на тази функция в системните настройки предотвратява излишното забавяне на работата.

Друга грешка е пренебрегването на софтуерните актуализации. Изкушаващо е да спрете да инсталирате актуализации, ако по-старият телефон вече работи бавно, особено ако се опасявате, че по-нова версия на Android ще натовари устройството още повече. Въпреки това, актуализациите за сигурност остават важни. Те могат също така да отстранят грешки и да подобрят стабилността. Ако производителят все още поддържа телефона, инсталирайте всички налични актуализации.

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Същевременно, старият телефон не бива да се претоварва с излишни приложения за „оптимизация“ или почистване. Android вече разполага с вградени инструменти за управление на паметта и приложенията, а инсталирането на допълнително приложение, за да затваряте фоновите процеси или уж да повишите производителността, може просто да добави още един работещ процес към системата.

Постоянното принудително затваряне на приложения също невинаги е полезно. Android е проектиран сам да управлява паметта, като поддържа често използваните приложения достъпни и прекратява процеси, когато са нужни ресурси. Многократното принудително спиране на приложения всъщност може да направи повторното им отваряне по-натоварващо за системата.

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Състоянието на батерията е друг фактор, който лесно може да бъде пренебрегнат. С остаряването на литиево-йонните батерии капацитетът им намалява. Телефон с остаряла батерия може не само да изисква по-често зареждане, но и да работи с ограничена производителност.

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Горещината може да влоши ситуацията. Игрите, тежките приложения и зареждането в гореща среда могат да натоварят по-старото устройство повече, отколкото е необходимо, което ще го накара да влезе в защитен режим и да ограничи изчислителната мощ на процесора. Затова поддържането на умерена температура на телефона е от полза както за производителността, така и за дълготрайното състояние на батерията.

И накрая, не подценявайте обикновеното рестартиране. Телефон, който работи продължително време без прекъсване, може да натрупа временни процеси, файлове и прекомерна фонова активност. Периодичното рестартиране дава на Android възможност за „чист старт“ и понякога може да отстрани необяснимо забавяне в работата.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Android смартфон мобилен телефон приложение софтуер батерия
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