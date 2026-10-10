Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Н ад 80 вторични труса са регистрирани в Панама след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси страната в петък. Сред тях е и втори силен трус с магнитуд 6,6. Сеизмичната активност продължава, след като първоначалното земетресение причини щети по сгради и пътища и прекъсна достъпа до някои райони в централната и южната част на страната, съобщиха световните агенции.

BREAKING: 8.0 magnitude earthquakes hits Panama, USGS reports. Contributed by @AZ_Intel_. https://t.co/zKKnqfIgso — Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2026

По последни данни има най-малко двама ранени, но няма потвърдени загинали. Властите продължават да оценяват щетите и да проверяват състоянието на засегнатата инфраструктура.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино определи ситуацията като „голямо бедствие“. Той посети засегнати райони и призова гражданите да запазят спокойствие.

Втори силен трус с магнитуд 6,6

Основното земетресение е регистрирано в петък, 9 октомври, в 17:56 ч. UTC, близо до селището Питалоса Ариба в провинция Ерѐра. По данни на Геоложката служба на САЩ епицентърът е бил на около 12 километра от селището, а дълбочината на огнището е 12,6 километра.

#ULTIMAHORA 🚨Fuertes Imágenes. Un fuerte terremoto de 8.0 con epicentro en Panama 🇵🇦 se sintió en varios lugares. El movimiento ocurrió a las 12:56 con epicentro en Pitaloza Arriba. #NscoponiNews https://t.co/6WpSRRfEOb — NSCoponi (@nscoponiOOC1) October 9, 2026

Около два часа и половина по-късно е регистрирано второ силно земетресение с магнитуд 6,6 край Рио Гранде. След него са последвали десетки по-слаби трусове. Според Панамския институт по геонауки общият им брой е над 80, като един от вторичните трусове е бил с магнитуд над 6.

Tsunami Info Stmt: M8.0 General Area of Panama 1056 PDT Oct 9: Potential to generate destructive tsunamis; CA,OR,WA,BC,and AK — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 9, 2026

Земетресението е усетено в различни части на страната, включително в столицата Панама Сити, където хора са напуснали офисни сгради и жилища от съображения за сигурност.

Срутени пътища и щети по сгради

Най-засегнати са провинциите Ерѐра, Кокле и Лос Сантос. Съобщава се за повредени обществени и жилищни сгради, както и за щети по исторически обекти. Сред засегнатите постройки са църкви в района на Пенономе и други сгради в централната част на страната.

Здравният министър Фернандо Бойд съобщи, че град Тонози в провинция Лос Сантос е останал откъснат по суша. Спасителните екипи търсят възможности да достигнат до района по въздух, след като пътната инфраструктура е сериозно повредена.

Земетресението доведе и до прекъсвания на електрозахранването в шест провинции. Властите извършват огледи на сградите и пътищата, за да установят мащаба на щетите и да преценят къде са необходими спешни действия.

Отмениха предупреждението за цунами

След основния трус беше издадено предупреждение за цунами за части от тихоокеанското крайбрежие на Централна и Южна Америка. То обхващаше Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико.

В някои крайбрежни райони на Панама съществуваше риск от вълни с височина между един и три метра. Впоследствие предупреждението беше отменено, след като оценките на специалистите показаха, че опасността е преминала.

Летището възобнови работа, Панамският канал не е засегнат

Международното летище „Токумен“ в Панама Сити временно преустанови работа заради проверки за безопасност. Част от полетите бяха пренасочени към други летища, но обслужването беше възобновено след извършените проверки.

Панамският канал продължава да работи нормално. По данни на администрацията му земетресението не е нарушило корабоплаването през стратегическия воден път, който свързва Атлантическия и Тихия океан. Нормално е продължила и работата на медната мина „Кобре Панама“.

Правителството отмени учебните занятия в училищата в цялата страна като предпазна мярка. Президентът Мулино призова гражданите да следват указанията на службите и да не разпространяват непотвърдена информация.

„Случилото се не бива да се използва за всяване на тревога или безредици“, написа той в социалната мрежа X.

Международна помощ за Панама

Съединените щати заявиха готовност да окажат съдействие. Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Вашингтон следи ситуацията и мобилизира ресурси и служители в отговор на искането на панамските власти. Лидерите на Колумбия, Еквадор и Гватемала също изразиха подкрепа и предложиха помощ.

Панама се намира в сеизмично активен регион, където взаимодействието между тектоничните плочи може да предизвиква земетресения. Специалистите продължават да следят активността след двата силни труса, а оценката на щетите и състоянието на инфраструктурата продължава.