Свят

Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Срутени са сгради и пътища, най-малко двама са ранени, има и прекъсвания на електрозахранването

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 10 октомври 2026, 07:27
Второ силно земетресение в Панама след мощния трус
Източник: EPA/БГНЕС

Н ад 80 вторични труса са регистрирани в Панама след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси страната в петък. Сред тях е и втори силен трус с магнитуд 6,6. Сеизмичната активност продължава, след като първоначалното земетресение причини щети по сгради и пътища и прекъсна достъпа до някои райони в централната и южната част на страната, съобщиха световните агенции.

 

По последни данни има най-малко двама ранени, но няма потвърдени загинали. Властите продължават да оценяват щетите и да проверяват състоянието на засегнатата инфраструктура.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино определи ситуацията като „голямо бедствие“. Той посети засегнати райони и призова гражданите да запазят спокойствие.

  • Втори силен трус с магнитуд 6,6

Основното земетресение е регистрирано в петък, 9 октомври, в 17:56 ч. UTC, близо до селището Питалоса Ариба в провинция Ерѐра. По данни на Геоложката служба на САЩ епицентърът е бил на около 12 километра от селището, а дълбочината на огнището е 12,6 километра.

Около два часа и половина по-късно е регистрирано второ силно земетресение с магнитуд 6,6 край Рио Гранде. След него са последвали десетки по-слаби трусове. Според Панамския институт по геонауки общият им брой е над 80, като един от вторичните трусове е бил с магнитуд над 6.

Земетресението е усетено в различни части на страната, включително в столицата Панама Сити, където хора са напуснали офисни сгради и жилища от съображения за сигурност.

  • Срутени пътища и щети по сгради

Най-засегнати са провинциите Ерѐра, Кокле и Лос Сантос. Съобщава се за повредени обществени и жилищни сгради, както и за щети по исторически обекти. Сред засегнатите постройки са църкви в района на Пенономе и други сгради в централната част на страната.

Здравният министър Фернандо Бойд съобщи, че град Тонози в провинция Лос Сантос е останал откъснат по суша. Спасителните екипи търсят възможности да достигнат до района по въздух, след като пътната инфраструктура е сериозно повредена.

Земетресението доведе и до прекъсвания на електрозахранването в шест провинции. Властите извършват огледи на сградите и пътищата, за да установят мащаба на щетите и да преценят къде са необходими спешни действия.

  • Отмениха предупреждението за цунами

След основния трус беше издадено предупреждение за цунами за части от тихоокеанското крайбрежие на Централна и Южна Америка. То обхващаше Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико.

В някои крайбрежни райони на Панама съществуваше риск от вълни с височина между един и три метра. Впоследствие предупреждението беше отменено, след като оценките на специалистите показаха, че опасността е преминала.

  • Летището възобнови работа, Панамският канал не е засегнат

Международното летище „Токумен“ в Панама Сити временно преустанови работа заради проверки за безопасност. Част от полетите бяха пренасочени към други летища, но обслужването беше възобновено след извършените проверки.

Панамският канал продължава да работи нормално. По данни на администрацията му земетресението не е нарушило корабоплаването през стратегическия воден път, който свързва Атлантическия и Тихия океан. Нормално е продължила и работата на медната мина „Кобре Панама“.

Правителството отмени учебните занятия в училищата в цялата страна като предпазна мярка. Президентът Мулино призова гражданите да следват указанията на службите и да не разпространяват непотвърдена информация.

„Случилото се не бива да се използва за всяване на тревога или безредици“, написа той в социалната мрежа X.

  • Международна помощ за Панама

Съединените щати заявиха готовност да окажат съдействие. Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Вашингтон следи ситуацията и мобилизира ресурси и служители в отговор на искането на панамските власти. Лидерите на Колумбия, Еквадор и Гватемала също изразиха подкрепа и предложиха помощ.

Панама се намира в сеизмично активен регион, където взаимодействието между тектоничните плочи може да предизвиква земетресения. Специалистите продължават да следят активността след двата силни труса, а оценката на щетите и състоянието на инфраструктурата продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP, AFP    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение на 14-годишния син на убитата жена в Пловдив

Повдигнаха обвинение на 14-годишния син на убитата жена в Пловдив

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин:

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"

"Бойкот на наглите": Над 50 000 души се обединиха срещу високите цени

Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Какви опасности за животните крият басейните през лятото

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 1 ден
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 1 ден
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 1 ден
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ, Украйна и Европа обсъдиха план за мир, преговорите в Маями приключиха по-рано

САЩ, Украйна и Европа обсъдиха план за мир, преговорите в Маями приключиха по-рано

Свят Преди 29 минути

6-часовата среща беше съсредоточена върху гаранциите за сигурност, следвоенното възстановяване и териториалния въпрос. Разговорите бяха засенчени от споразумението на Тръмп с Путин за доставките на руски дизел

<p>ПБ: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България</p>

Иван Ангелов, ПБ: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

България Преди 1 час

Зам.-председателят на НС определи посещението на Кирило Буданов в София като дипломатически знак. Той призова за предпазливост при оценката на атаките срещу кораби в българската икономическа зона на Черно море

Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида: Наводнения, разрушения и над 600 000 домакинства без ток

Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида: Наводнения, разрушения и над 600 000 домакинства без ток

Свят Преди 3 часа

Стихията достигна сушата като ураган от втора категория, а след това отслабна до първа. Властите предупреждават за опасни приливни вълни, поройни дъждове и риск от внезапни наводнения

Борисов атакува Радев за износа на горива: Предупредих, че това е груба грешка

Борисов атакува Радев за износа на горива: Предупредих, че това е груба грешка

България Преди 3 часа

Повод за позицията му стана новината за споразумението между Тръмп и Путин за доставките на руски дизел на световния пазар

Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Незадоволително представяне на Антония от Ураганите я изпрати в изгнание на Блатото

Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

Маратонът на София променя движението през уикенда: Кои улици ще бъдат затворени

България Преди 3 часа

Заради състезанието са въведени забрани за паркиране и движение по част от централните булеварди и улици, както и по маршрута към ж.к. „Люлин“

Грешките, които забавят работата на смартфона ви

Грешките, които забавят работата на смартфона ви

Технологии Преди 4 часа

Модерните смартфони са много бързи, но с времето започват да работят все по-бавно. Често си обясняваме това с остаряващия хардуер и по-взискателния софтуер, но се оказва, че и самите ние допускаме грешки, които влошават производителността

Саудитската коалиция обяви мащабна операция срещу хутите в Йемен

Саудитската коалиция обяви мащабна операция срещу хутите в Йемен

Свят Преди 4 часа

Съобщава се за унищожени 136 военни цели. Боевете в страната се засилиха след настъпление на подкрепяните от Иран бунтовници и операция на правителствените сили

Тръмп избра ново лице на Белия дом: Коя е жената, която заменя Карълайн Левит

Тръмп избра ново лице на Белия дом: Коя е жената, която заменя Карълайн Левит

Свят Преди 4 часа

Кейти Закария поема поста прессекретар в момент на спад в рейтинга на президента и преди решаващите междинни избори в САЩ. Тръмп я определи като лоялен и блестящ съмишленик

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна секция

Президентски избори Преди 5 часа

До 18:00 ч. днес се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Вотът за президент и вицепрезидент е на 25 октомври

Спрете да се насилвате: Науката свали от пиедестала култа към ранното ставане

Спрете да се насилвате: Науката свали от пиедестала култа към ранното ставане

Любопитно Преди 5 часа

Лидери като Тим Кук от Apple и предприемачи като Ричард Брансън подсилват идеята, че ранното събуждане води до по-високи постижения. Но зад тази популярна теза се крие по-сложна научна реалност

Вулканът Масая в Никарагуа

„Устата на ада“ надига глас: Какво се случва под вулкана Масая

Любопитно Преди 5 часа

Предвид броя на хората, които се намират върху и около този изключително активен вулкан, учените следят много внимателно действията му. Сега изглежда, че два магмени резервоара, стаени във вулкана, са активни по едно и също време

Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари

Украйна вади нов „ловец“: Stormbird вече нанася прецизни удари

Свят Преди 5 часа

Системата е базирана на Raybird и може да изпълнява прецизни ударни мисии

Последен топъл уикенд: Температурите скачат до 30°, но ето кога идва захлаждане

Последен топъл уикенд: Температурите скачат до 30°, но ето кога идва захлаждане

България Преди 5 часа

В събота остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Свят Преди 13 часа

Европейският съюз критикува решението, а Нетаняху го приветства

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Слънцето се "усмихна" на астрономите

sinoptik.bg
1

Установиха над 50 бариери по река Велека

sinoptik.bg

Октомври ще ви извади от зоната на комфорт: 4 зодии ще започнат да поставят всичко под въпрос

Edna.bg

Студентът Матей Къркбрайт отпадна от “Игри на волята”

Edna.bg

Повдигнаха обвинение на сина на убитата в Пловдив жена

Nova.bg

ДАНС залови активисти на крайнодясната групировка The Base

Nova.bg