България

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

НПО се разграничи от арестувания д-р Хасърджиев, създал разделение в организацията

24 октомври 2025, 12:31
Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие
Източник: iStock/Getty Images

Д -р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, е арестуван за  упражнена принуда чрез оръжие на 20-годишно момче в понеделник.

Това съобщиха за Vesti.bg от Софийската районна прокуратура.

 Д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица - български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.

Арестите на д-р Станимир Хасърджиев и останалите са извършени в блок в столичния квартал „Дианабад“, където маститият шеф на Националната пациентска организация обитава просторен мезонет.

В понеделник съдът е постановил мярка "задържане под стража" за Станимир Хасърджиев и бившия френски легионер, а актьорът и гръцкият модел са поставени под домашен арест.

Другият вторник, на 28 октомври, ще има мярка и в Софийския градски съд, където трябва да присъстват и четиримата обвинени.

По информация на bTV до арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че отново на същия адрес в един от апартаментите същите четирима мъже са го държали по принуда.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга. 

Младежът скача от терасата на 5-ия етаж на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

„В неадекватно състояние, много дрогиран“, споделя тя.

Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него в официална позиция: 

„Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен“, казват от там.

„Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати“, посочват в становището си от НПО. 

„Днес, на 24 октомври 2025 г. от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация в сградата на БЛС, вписано в ТР преди месец, на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност. Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България.

Националната пациентска организация категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г.

Въпреки трудностите, Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава“, завършват от организацията.

Станимир Хасърджиев Национална пациентска организация Арест Отвличане Употреба на наркотици Пациентски права Криза в организацията Дианабад Пациентско движение Разграничаване от действия
Тежък инцидент с български военен парашутист
Тежък инцидент с български военен парашутист

Китай спря покупките на руски морски петрол
Китай спря покупките на руски морски петрол

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Путин предупреди за „съкрушителен" отговор
Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

