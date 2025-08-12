България

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

12 август 2025, 15:41
Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Ш ампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина. 

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF. Двубоят продължи 62 минути.

Българинът започна лошо срещата и изостана с 0:3, а това се оказа решаващо за изхода на първия сет. Иванов започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Шампионът от "Уимбълдън" пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Началото на нова ера в българския тенис: Иван Иванов, който покори "Уимбълдън"

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от сериите „Challenger".

По-рано днес Александър Василев загуби с 2:6, 3:6 от Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър".

Днес предстоят още четири срещи с българско участие.

Виктор Марков ще играе срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. Анас Маздрашки пък ще се изправи срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия), който през миналата година достигна до №168 в световната ранглистата.

"Страхотен успех" - Рафаел Надал поздрави Иван Иванов за триумфа на Уимбълдън

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Входът за зрители на турнира е свободен.

В края на тази седмица на Български национален тенис център пък започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.

Източник: БГНЕС    
Иван Иванов ATP Challenger Български тенис Турнир в София Уимбълдън
По темата

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 5 минути

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 10 минути

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

Любопитно Преди 19 минути

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 25 минути

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Свят Преди 27 минути

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Свят Преди 33 минути

Китай потвърди, че е имало сблъсък, и обвини Филипините в "насилствено нахлуване"

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Свят Преди 45 минути

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Свят Преди 1 час

Мерките ще продължат в следващите 30 дни

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Наложи се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Премиерният епизод на новия риалити формат привлече най-голям брой зрители в активна възраст

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

България Преди 2 часа

Веселин е само на 36 години, но вече се е превърнал в най-младия лицензиран коминочистач в България

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 2 часа

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

<p>Колко струва пръстенът от Роналдо за Джорджина - подробности</p>

Любопитно Преди 3 часа

Кристиано Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес с колосален годежен пръстен

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 3 часа

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Любопитно Преди 3 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

