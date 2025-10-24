Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода

„Царят е гол, така излезе, нали“, каза Йордан Пешев, заместник-директорът на ГДБОП, пред Виктория Пенкова, водеща на подкаста "Телеграфно подкастът", за „монарсите“ на китайското карго.

Във вътрешността на операцията

Над 300 служители от различни структури на МВР и пет наблюдаващи прокурори. Това е човешкият ресурс, мобилизиран в една единствена операция, която удари т.нар. „царе на китайското карго“. Мащабът е безпрецедентен.

„На 14 октомври под надзора на Софийска градска прокуратура служители на ГДБОП съвместно с служители на НАП, както и в изключително тясно взаимодействие с международни наши партньори, осъществиха една доста добре организирана специализирана полицейска операция на територията на цялата страна“, разказва Пешев.

Източник: Телеграфно подкастът

Схемата, която е източила над 30 милиона лева от държавния бюджет само за две години, е била изключително сложна. Тя се състои в „манипулиране на документи с цел избягване плащането на дължимите ДДС и т.н.“

Професионалисти в сянката

Разработката срещу групата е продължила около година. Пешев описва противниците като опитни и опасни професионалисти.

„Те са съвкупност от мероприятия... Става дума за хора, които от години го извършват това нещо. Изключително запознати с нормативната база, законовата база в нашата страна и се умяват така да работят, че до известна степен заобикалят правилата, в същото време да не го правят чак толкова забележимо.“

Интересен детайл е, че „немалка част от задържаните и от организаторите на цялата организирана престъпна група не са българи. Това са хора от арабски и от азиатски произход.“ Въпреки финансовите им възможности, те не парадират с богатство. „На улицата те изглеждат обикновени граждани“, посочва Пешев.

Барикадирани врати и шеговити карикатури

Операцията не мина без инциденти. На един от адресите служителите се сблъскали със съпротива.

„Действително, по време на проведената успешна специализирана полицейска операция, взеха участие служители, които са специализирани изключително и само в такива по-сложни моменти на задържане... едно от лицата показа известно доза съпротива, в никакъв случай не сътрудничи на колегите“, казва Пешев. Той потвърди, че човекът се е барикадирал, но акцията завършила успешно и без сериозни инциденти.

Друг любопитни момент е открита карикатура в имота на един от задържаните – Стоян Василчев. На нея той е изобразен в китайско кимоно, с меч, заобиколен от контейнери с надпис „Илиенци“.

Източник: Телеграфно подкастът

„Журналистите имате доста добра агентура. Добре сте си анализирали информацията“, коментира Пешев. „Въпросната карикатура... беше сложена на видно място в имота на едно от задържаните лица.“ Това шеговито изображение може да се тълкува като знак за чувство на недосегаемост, но Пешев е категоричен: „И за да се смяташ за цар дали на китайско карго, дали на някаква друга престъпна дейност, очевидно, не си недосегаем. Особено пред органите на реда. В крайна сметка, виждате, че и той попада под ударите на закона. Царят е гол, така излезе, нали?“

Структура и международни връзки

Според заместник-директора на ГДБОП в групата се открояват четирима души, които могат да бъдат определени като лидери. „Останалите са по-скоро в периферия, спомагащи за осъществяването на цялостната престъпна дейност.“

Схемата има и ясна международна следа. Стоката минавала през пристанище Пирея в Гърция. „В Гърция те са намерили един добър канал за осъществяване на престъпната им дейност“, отбелязва Пешев. Средно всяка стока преминавала през три „кухи фирми“, за да се занижи цената ѝ и да се избегне данъчното облагане.

В момента двама души от ядрото на групата все още се издирват. „Колегите работят активно по установяване на местонахождението им“, уверява Пешев.

Ще има ли осъдителни присъди?

В момента задържаните са с мерки за неотклонение, включително домашен арест, което в обществото често се възприема като „леко“ наказание. Пешев призовава да не се правят прибързани изводи.

„Ако някой е спокоен, то поверявам го, че не трябва да бъде спокоен. Целта на всички, които са ангажирани... е в крайна сметка да имаме едни осъдителни присъди.“

Източник: Телеграфно подкастът

Разследването продължава с пълна сила. „Имаме доста информация, която изисква време, предполагам, да се разгърне цялото“, казва той и допълва, че има разпитани лица и с тайна самоличност.

Паралел: Удар срещу нагласените мачове

В разговора си Пешев сподели детайли и за друг глобален случай, в който ГДБОП е активен – разследване за нагласени тенис мачове, в което са замесени Карен (мъжът на Златка Райкова) и брат му Юри.

„Касае се за манипулиране на спортни мероприятия“, казва той. „Извършвана на територията на 4 страни: Франция, Испания, Румъния и България.“

Според информация на Евроюст, цитирана в разговора, групата е спечелила 800 000 евро от незаконни печалби. Пешев потвърди, че работата е в начална фаза и се фокусира върху проследяването на паричните потоци.

„Тук са проследени открити банкови сметки... по които преминават сериозни финансови средства.“

Мачовете, които са били манипулирани, са от по-ниските ешелони на тениса. „Не се касае за Джокович“, уточни Пешев. „Касае се за по-низкоразредни тенисисти... които не печелят добре от чисто спортните си изяви.“ Те са били изкушавани с „бързи пари“ да участват в схемата.

По този случай четирима души са задържани в България. Пешев отбеляза, че всички, включително Златка Райкова, са оказали пълно съдействие по време на акцията и не са правили „циркове“.

На въпрос дали ще бъде проверяван високият стандарт на живот на семейството, той отговори: „Естествено, работим по установяване на активите на замесените лица. Така нареченото пране на пари е приоритет в нашата структура.“

И в двата случая – китайското карго и нагласените мачове– посланието е ясно: никой не е недосегаем. Органите на реда работят системно, макар и бавно, за да стиснат сетивата на закона около тези, които смятат, че са над него.