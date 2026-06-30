България

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Банките вече могат да въведат такси, докато БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно.

Обновена преди 50 минути / 30 юни 2026, 07:28
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Д нес, 30 юни 2026 г., изтича срокът, в който търговските банки и определените офиси на „Български пощи“ извършват безплатна обмяна на левове в евро.

От 1 юли търговските банки вече могат да започнат да начисляват такси за услугата. Това обаче не е задължително и ще зависи от политиката на всяка отделна банка. Възможно е някои кредитни институции да запазят безплатната обмяна за определен период или при определени условия.

Българската народна банка (БНБ) ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето и без лимит на сумите. Това означава, че гражданите ще могат и занапред да обменят левове в централната банка, без да заплащат такса.

При обмяна на по-големи суми в търговските банки важат и някои специфични изисквания. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка, подадена най-малко три работни дни предварително. Освен това отделните банки могат да прилагат собствени правила относно обслужването на клиенти, работното време за извършване на обмени, както и приемането на монети.

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

  • Какви са ограниченията в „Български пощи“

Обмяната в определените пощенски станции не се извършва без ограничения. В тях могат да бъдат обменяни суми до 1000 лева на едно лице на ден. За суми между 1000 и 10 000 лева е необходима предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни предварително. Суми над 10 000 лева не се обменят в „Български пощи“, като за тях гражданите могат да използват услугите на търговските банки или на Българската народна банка.

От 1 юли 2026 г. таксите в „Български пощи“ за обмяна на левове в евро ще бъдат както следва:

За суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро, за суми от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро, за суми от 3000,01 лв. до 6000 лв. – 8,80 евро, а за суми от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

От дружеството припомнят, че съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 г. „Български пощи“ извършваха безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента чрез услугата са обменени 289 142 550,36 лева.

От безплатната обмяна са се възползвали 229 290 жители на населени места без офиси на търговски банки.

Най-голям интерес към услугата е отчетен в Южния централен район, като най-активни са били жителите на областите Пловдив и Пазарджик, посочват от дружеството.

По данни на „Български пощи“ през последните седмици преди изтичането на срока за безплатна обмяна не се наблюдава увеличение на броя на желаещите да обменят левове в евро.

И след 30 юни услугата ще продължи да се предлага в пощенските станции срещу заплащане. Обмяната ще бъде в размер до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 лева до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни предварително, като услугата ще се извършва в 954 определени пощенски клона в страната.

Гражданите, които възнамеряват да обменят левове след 30 юни, е препоръчително предварително да се запознаят с условията на избраната от тях банка, тъй като те могат да се различават между отделните финансови институции.

Еврото идва, левът си тръгва: Не пропускайте тези важни стъпки

Припомняме, че:

Първите шест месеца след въвеждането на еврото, от 1 януари до 30 юни 2026 г., търговските банки и определените клонове на „Български пощи“ обменяха безплатно левове в евро

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

  • Какво може да бъде обменено

В евро могат да бъдат обменяни както левови банкноти, така и разменни монети. Българската народна банка обменя безсрочно всички банкноти и монети, емитирани от БНБ, по официалния фиксиран курс лев - евро. Повредени или силно увредени банкноти също могат да бъдат обменени, но при специалните условия и ред, определени от централната банка.

Във връзка с изтичането на 30 юни на срока, в който търговските банки бяха задължени да извършват безплатно определени операции по обмяната на левове в евро, проверка показа, че някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат тази услуга без такса, макар и при различни условия. Част от банките удължават срока за безплатна обмяна на левове в евро в брой на каса, а други ще запазят възможността клиентите да внасят левове по сметка без начисляване на такса за по-дълъг период.

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