Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Петима инвеститори съдят Селена Гомес, майка ѝ Манди Тийфи и бившата им бизнес партньорка Даниела Пиърсън, твърдейки, че са били подведени за финансовото състояние и перспективите на стартъпа Wondermind. Те са вложили общо 1,2 млн. долара през 2022 г.

Според иска компанията е била представяна като оценена на 95 млн. долара, с обещавани партньорства, рекламни договори и приложение, които впоследствие не са реализирани. Инвеститорите твърдят, че в продължение на години не са били информирани за влошаването на бизнеса.

Обвиненията включват измама с ценни книжа и нарушение на договор, като инвеститорите искат връщане на вложенията и обезщетение. Пиърсън отхвърля твърденията, че е използвала фирмени средства за личния си наем, а Гомес, Тийфи и Wondermind засега не са коментирали.

Няколко инвеститори в стартъпа за психично здраве Wondermind, съоснован от Селена Гомес, заведоха дело срещу певицата в четвъртък, твърдейки, че са били подведени за финансовото състояние на компанията и реалното ѝ участие в нея.

Wondermind е основан през 2021 г., като Гомес е представена като съосновател, „главен директор по въздействието“ и ръководител на маркетинга. Платформата е създадена с идеята да предлага на потребителите „лесни и изпълними начини“ да поставят психичното си здраве на първо място.

Петима инвеститори твърдят в иска, че през 2022 г. са вложили общо 1,2 млн. долара, разчитайки Гомес да използва популярността си и огромната си аудитория в социалните мрежи, за да развие бизнеса.

Вместо това, според тях, в продължение на три години компанията постепенно се е срива̀ла, без основателите, ръководителите или директорите да информират инвеститорите.

В делото са посочени също Манди Тийфи, майката на Гомес и съизпълнителен директор на Wondermind, както и бившата бизнес партньорка на двете Даниела Пиърсън. Срещу тях са повдигнати обвинения за измама с ценни книжа, измама по общото право, нарушение на договор и други нарушения.

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Инвеститорите искат да си възстановят вложените средства, както и да получат обезщетение и покриване на адвокатските разходи.

Според иска през 2022 г. компанията е била представяна като имаща оценка от 95 млн. долара. Инвеститорите твърдят, че са били накарани да очакват партньорства с компании като JPMorgan, рекламни договори, корици на списания с известни личности и разработването на ново приложение.

„Партньорствата не съществуваха. Инициативите така и не се реализираха. Приложението никога не беше създадено“, твърдят те.

Съществена част от делото се основава на разследване на The Cut от миналата година, което описва вътрешни конфликти, проблеми с управлението и лични отношения в компанията.

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Според иска именно публикацията е помогнала на инвеститорите да разберат за проблемите в Wondermind. В него се твърди още, че Гомес не е изпълнила договорните си задължения заради „дългогодишните ѝ лични проблеми с майка ѝ“.

Гомес, Тийфи и Пиърсън заедно са притежавали почти 90% от акциите на компанията, твърдят инвеститорите.

В иска се посочва също, че Тийфи е казала на инвеститорите, че Пиърсън е използвала средства на компанията за плащане на личния си наем в Ню Йорк, който според твърденията е бил около 60 000 долара месечно. Пиърсън напуска Wondermind през 2023 г.

Пиърсън категорично отрече обвиненията. В изявление тя заяви, че очаква възможността да представи документи и финансови записи, които според нея ще установят фактите, и подчерта, че никога не е използвала инвеститорски средства за лични разходи.

Гомес, Тийфи и Wondermind не са отговорили незабавно на исканията за коментар.