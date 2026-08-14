Четирима души загинаха след рекордни валежи в Токио

Ч етирима души загинаха след “безпрецедентните” порои в източната част на Токио, съобщиха местните власти днес, цитирани от Франс прес.

Обилните валежи са нанесли сериозни щети на пътища и железопътни релси и блокираха хиляди хора на международното летище “Нарита” в японската столица.

Дъждовете, които паднаха снощи, предизвикаха издаването на предупреждения за свлачища и прекъсване на електроснабдяването в източната част на Токио. Метеоролозите за първи път издадоха най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба.

Сред жертвите на проливните дъждове е 66-годишна жена, която беше блокирана на наводнен път, съобщи службата за справяне с бедствията в префектура Чиба.

Според същите власти мъж е бил отнесен от придошлите води на наводнен път, а друг мъж е бил открит колабирал на улицата и е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Службата изрази опасения, че може да има и още жертви, тъй като един мъж е открит в безсъзнание, а друг е в неизвестност.

Тази сутрин близо 26 000 домакинства в префектура Чиба са без ток, добавиха властите.

Над 6000 души бяха блокирани снощи на летище “Нарита” - едно от двете основни летища в Токио, където много влакове до и от летището остават отменени до днес следобед.

Стотици хора са блокирани и на гарата в Чиба заради отменените влакове.

Множество хора изкараха нощта в убежища в Чиба, съобщи още японската обществена телевизия, като показа автомобили, потопени във вода до фаровете в град Кашива.