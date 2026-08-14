Нов випуск летци: Премиерът Румен Радев участва в церемонията в Плевен

П ремиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ в Плевен. Церемонията започна с изпълнение на гайди от оркестъра на военното училище.

Държавният глава участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите – випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски - 2026“ на висшето училище. На събитието присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Слово към випускниците прочете началникът на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски. Премиерът Радев награди отличничката на випуска Сияна Янкова.

Тази година випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж са 116. Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ ще изпрати 64 кадети от формированията на ВВС, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Миналата година първи офицерски звания получиха 38 курсанти от 74-и випуск „Сливнишко-Драгомански“, обучавали се в седем военни специализации на ВВВУ „Георги Бенковски“. След края на церемонията премиерът Радев ще участва в тържествения ритуал по откриване на барелефи на Цветан Лазаров и Асен Йорданов. Събитието ще се състои от 10:30 часа в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) – Плевен.