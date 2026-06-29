„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

О т 1 юли „Български пощи“ въвежда такса за услугата „обмяна на левове в евро“.

За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро, от 3000,01 лв. до 6000 лв. – 8,80 евро, от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г., „Български пощи“ обменяха безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са обменени 289 142 550,36 лева.

„Български пощи” ще обменят левове в евро в 2230 офиса

Обмяната в пощенските станции на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице ще продължи, но вече ще се таксува.

За суми в размер от 1000 до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, в 954 определени пощенски клонове в страната.