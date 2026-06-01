Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Г ражданите, които все още разполагат с български левове, могат да ги заменят за европейската валута безплатно и по официалния фиксиран курс до края на настоящия месец юни.

„Ако все още са Ви останали български левове, до 30 юни може да ги обмените пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo., без такси и комисионни - в офисите на търговските банки или в „Български пощи“ в населените места без клонове на кредитни институции“, напомнят от „Ние, потребителите“, цитирани от Агенция „Фокус“.

След настъпването на юли търговските банки и пощенските станции вече ще имат законовото право да начисляват такси за тази услуга. Важно изискване при трансакции в банковите клонове е, че за суми, надхвърлящи 30 000 лева, гражданите трябва да подадат предизвестие от три работни дни.

Възможността за безвъзмездна замяна в пощенските клонове важи единствено за селищата, в които липсват банкови офиси. Там всеки гражданин има право да превалутира до 1000 лева на ден, а в определени клонове лимитът достига 10 000 лева, но само след предварително заявяване, направено между 3 и 5 работни дни по-рано.

До края на декември 2026 г. търговските банки и пощите са длъжни да извършват обмяната на пари. Пощенските станции могат да откажат процедурата единствено в случаите, когато в конкретния момент не разполагат с нужните парични наличности на място.

Извън тези срокове и регулации, Българската народна банка (БНБ) остава единствената институция, която ще продължи да заменя левове в евро абсолютно безплатно и без каквото и да е времево ограничение в бъдеще.