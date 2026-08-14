Свят

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 10:56
Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея
Източник: AP/БТА

С еверна Корея отправи ново предупреждение към САЩ и Южна Корея заради предстоящите им съвместни военни учения, като заяви, че ще предприеме ответни действия срещу това, което определя като „нарастващи заплахи“ за сигурността си.

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Мащабните учения Ulchi Freedom Shield трябва да започнат на 17 август. В тях ще участват десетки хиляди военнослужещи, военна техника и персонал от САЩ, Южна Корея и държави от Командването на ООН, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

В изявление на севернокорейското външно министерство ученията са определени като сериозна заплаха за сигурността на страната.

  • Пхенян: Това е репетиция за война

Говорител на севернокорейското външно министерство заяви, че маневрите ще включват не само традиционни полеви тренировки, но и подготовка за водене на дронова, електронна и кибервойна.

Според Пхенян тези елементи показват, че САЩ и Южна Корея се подготвят за реални бойни действия при съвременен конфликт.

Севернокорейските власти отхвърлят твърденията на Вашингтон и Сеул, че Ulchi Freedom Shield са ежегодни и отбранителни учения.

Вместо това Пхенян ги определя като „репетиция за агресивна война“.

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„Наш принцип, който последователно отстояваме в името на гарантирането на сигурността, е да отговаряме на ново ниво на заплаха с ново ниво на възпиращи способности“, се посочва в изявлението.

Това е сигнал, че Северна Корея може да предприеме демонстративни военни действия по време на ученията или непосредствено след тях.

  • Какво представляват Ulchi Freedom Shield

Ulchi Freedom Shield е едно от основните ежегодни съвместни учения на САЩ и Южна Корея. Маневрите имат за цел да подобрят готовността на съюзническите сили за реакция при евентуална криза или въоръжен конфликт на Корейския полуостров.

В рамките на тренировките се отработват различни сценарии, включително командване и управление, логистика, въздушни и сухопътни операции, както и действия при кибератаки и други съвременни заплахи.

Северна Корея с нови ракетни провокации

Присъствието на американски военнослужещи на Корейския полуостров е част от дългогодишния съюз между Вашингтон и Сеул.

Южна Корея и САЩ поддържат десетки хиляди американски военнослужещи в страната като част от системата за възпиране на Северна Корея.

  • Напрежението на Корейския полуостров

Военните учения традиционно предизвикват остра реакция от Пхенян. Северна Корея от години твърди, че съвместните маневри са подготовка за нахлуване на нейна територия.

Вашингтон и Сеул отхвърлят тези обвинения и подчертават, че ученията са отбранителни и са необходими за поддържането на военната готовност.

Напрежението се засилва и заради развитието на севернокорейската ракетна и ядрена програма.

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През последните години Пхенян значително увеличи броя на изпитанията на балистични ракети и развива способности за използване на различни типове безпилотни системи, електронна война и кибератаки.

  • Сближаването между Пхенян и Москва

Допълнителен фактор в регионалната сигурност е задълбочаващото се военно сътрудничество между Северна Корея и Русия.

Пхенян и Москва подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който предвижда взаимна помощ при външна агресия. Северна Корея също е обвинявана от САЩ, Южна Корея и техни съюзници, че предоставя на Русия боеприпаси и друга военна подкрепа за войната ѝ срещу Украйна.

Паралелно с това Южна Корея, САЩ и Япония задълбочават военното си сътрудничество и провеждат съвместни учения.

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Именно това тристранно партньорство е сред факторите, които Пхенян посочва като доказателство за нарастващата военна заплаха срещу Северна Корея.

Предстоящото начало на Ulchi Freedom Shield на 17 август вероятно ще бъде съпроводено от повишено напрежение и засилено наблюдение за евентуални ракетни изпитания или други военни действия от страна на Пхенян.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Северна Корея САЩ Южна Корея Военни учения Корейски полуостров Ulchi Freedom Shield Пхенян Напрежение Ракетни изпитания Ким Чен Ун
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