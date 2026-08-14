Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

С еверна Корея отправи ново предупреждение към САЩ и Южна Корея заради предстоящите им съвместни военни учения, като заяви, че ще предприеме ответни действия срещу това, което определя като „нарастващи заплахи“ за сигурността си.
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Мащабните учения Ulchi Freedom Shield трябва да започнат на 17 август. В тях ще участват десетки хиляди военнослужещи, военна техника и персонал от САЩ, Южна Корея и държави от Командването на ООН, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).
В изявление на севернокорейското външно министерство ученията са определени като сериозна заплаха за сигурността на страната.
- Пхенян: Това е репетиция за война
Говорител на севернокорейското външно министерство заяви, че маневрите ще включват не само традиционни полеви тренировки, но и подготовка за водене на дронова, електронна и кибервойна.
Според Пхенян тези елементи показват, че САЩ и Южна Корея се подготвят за реални бойни действия при съвременен конфликт.
Севернокорейските власти отхвърлят твърденията на Вашингтон и Сеул, че Ulchi Freedom Shield са ежегодни и отбранителни учения.
Вместо това Пхенян ги определя като „репетиция за агресивна война“.
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„Наш принцип, който последователно отстояваме в името на гарантирането на сигурността, е да отговаряме на ново ниво на заплаха с ново ниво на възпиращи способности“, се посочва в изявлението.
Това е сигнал, че Северна Корея може да предприеме демонстративни военни действия по време на ученията или непосредствено след тях.
- Какво представляват Ulchi Freedom Shield
Ulchi Freedom Shield е едно от основните ежегодни съвместни учения на САЩ и Южна Корея. Маневрите имат за цел да подобрят готовността на съюзническите сили за реакция при евентуална криза или въоръжен конфликт на Корейския полуостров.
В рамките на тренировките се отработват различни сценарии, включително командване и управление, логистика, въздушни и сухопътни операции, както и действия при кибератаки и други съвременни заплахи.
Северна Корея с нови ракетни провокации
Присъствието на американски военнослужещи на Корейския полуостров е част от дългогодишния съюз между Вашингтон и Сеул.
Южна Корея и САЩ поддържат десетки хиляди американски военнослужещи в страната като част от системата за възпиране на Северна Корея.
- Напрежението на Корейския полуостров
Военните учения традиционно предизвикват остра реакция от Пхенян. Северна Корея от години твърди, че съвместните маневри са подготовка за нахлуване на нейна територия.
Вашингтон и Сеул отхвърлят тези обвинения и подчертават, че ученията са отбранителни и са необходими за поддържането на военната готовност.
Напрежението се засилва и заради развитието на севернокорейската ракетна и ядрена програма.
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През последните години Пхенян значително увеличи броя на изпитанията на балистични ракети и развива способности за използване на различни типове безпилотни системи, електронна война и кибератаки.
- Сближаването между Пхенян и Москва
Допълнителен фактор в регионалната сигурност е задълбочаващото се военно сътрудничество между Северна Корея и Русия.
Пхенян и Москва подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който предвижда взаимна помощ при външна агресия. Северна Корея също е обвинявана от САЩ, Южна Корея и техни съюзници, че предоставя на Русия боеприпаси и друга военна подкрепа за войната ѝ срещу Украйна.
Паралелно с това Южна Корея, САЩ и Япония задълбочават военното си сътрудничество и провеждат съвместни учения.
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Именно това тристранно партньорство е сред факторите, които Пхенян посочва като доказателство за нарастващата военна заплаха срещу Северна Корея.
Предстоящото начало на Ulchi Freedom Shield на 17 август вероятно ще бъде съпроводено от повишено напрежение и засилено наблюдение за евентуални ракетни изпитания или други военни действия от страна на Пхенян.