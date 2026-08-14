Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

С еверна Корея отправи ново предупреждение към САЩ и Южна Корея заради предстоящите им съвместни военни учения, като заяви, че ще предприеме ответни действия срещу това, което определя като „нарастващи заплахи“ за сигурността си.

Пхенян: САЩ и Израел са „скандални международни престъпници“

Мащабните учения Ulchi Freedom Shield трябва да започнат на 17 август. В тях ще участват десетки хиляди военнослужещи, военна техника и персонал от САЩ, Южна Корея и държави от Командването на ООН, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

В изявление на севернокорейското външно министерство ученията са определени като сериозна заплаха за сигурността на страната.

Пхенян: Това е репетиция за война

Говорител на севернокорейското външно министерство заяви, че маневрите ще включват не само традиционни полеви тренировки, но и подготовка за водене на дронова, електронна и кибервойна.

Според Пхенян тези елементи показват, че САЩ и Южна Корея се подготвят за реални бойни действия при съвременен конфликт.

Севернокорейските власти отхвърлят твърденията на Вашингтон и Сеул, че Ulchi Freedom Shield са ежегодни и отбранителни учения.

Вместо това Пхенян ги определя като „репетиция за агресивна война“.

„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

„Наш принцип, който последователно отстояваме в името на гарантирането на сигурността, е да отговаряме на ново ниво на заплаха с ново ниво на възпиращи способности“, се посочва в изявлението.

Това е сигнал, че Северна Корея може да предприеме демонстративни военни действия по време на ученията или непосредствено след тях.

Какво представляват Ulchi Freedom Shield

Ulchi Freedom Shield е едно от основните ежегодни съвместни учения на САЩ и Южна Корея. Маневрите имат за цел да подобрят готовността на съюзническите сили за реакция при евентуална криза или въоръжен конфликт на Корейския полуостров.

В рамките на тренировките се отработват различни сценарии, включително командване и управление, логистика, въздушни и сухопътни операции, както и действия при кибератаки и други съвременни заплахи.

Северна Корея с нови ракетни провокации

Присъствието на американски военнослужещи на Корейския полуостров е част от дългогодишния съюз между Вашингтон и Сеул.

Южна Корея и САЩ поддържат десетки хиляди американски военнослужещи в страната като част от системата за възпиране на Северна Корея.

Напрежението на Корейския полуостров

Военните учения традиционно предизвикват остра реакция от Пхенян. Северна Корея от години твърди, че съвместните маневри са подготовка за нахлуване на нейна територия.

Вашингтон и Сеул отхвърлят тези обвинения и подчертават, че ученията са отбранителни и са необходими за поддържането на военната готовност.

Напрежението се засилва и заради развитието на севернокорейската ракетна и ядрена програма.

Ким Чен-ун предупреди: Враговете ни да са загрижени за сигурността си

През последните години Пхенян значително увеличи броя на изпитанията на балистични ракети и развива способности за използване на различни типове безпилотни системи, електронна война и кибератаки.

Сближаването между Пхенян и Москва

Допълнителен фактор в регионалната сигурност е задълбочаващото се военно сътрудничество между Северна Корея и Русия.

Пхенян и Москва подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който предвижда взаимна помощ при външна агресия. Северна Корея също е обвинявана от САЩ, Южна Корея и техни съюзници, че предоставя на Русия боеприпаси и друга военна подкрепа за войната ѝ срещу Украйна.

Паралелно с това Южна Корея, САЩ и Япония задълбочават военното си сътрудничество и провеждат съвместни учения.

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Именно това тристранно партньорство е сред факторите, които Пхенян посочва като доказателство за нарастващата военна заплаха срещу Северна Корея.

Предстоящото начало на Ulchi Freedom Shield на 17 август вероятно ще бъде съпроводено от повишено напрежение и засилено наблюдение за евентуални ракетни изпитания или други военни действия от страна на Пхенян.