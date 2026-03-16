ЕС наложи санкции на 9 души, участвали в клането в Буча

Сред санкционираните лица е генерал-полковник Александър Чайко

16 март 2026, 21:03
С ъветът на Европейския съюз наложи санкции на девет лица, обвинени във военни престъпления по време на клането в Буча през 2022 година, предава "Фокус".

Сред санкционираните лица е генерал-полковник Александър Чайко, бивш командир на руския Източен военен окръг. Той беше главнокомандващ в Украйна в началото на руската инвазия.

Списъкът включва и други руски военни, които са командвали руски войски в Украйна в началото на пълномащабната война и са извършили зверства срещу жителите на Буча и съседните Гостомел, Ирпен и Бородянка.

"Съкрушителни доказателства за руски военни престъпления"

''Техните подчинени войски също са участвали в грабежи, изтезания и принуждаване на цивилни да премахват телата на загинали руски войници. Едно от лицата, включени в списъка, е отговорно и за осиновяването на дете от окупираната от Русия Донецка област, което е било незаконно депортирано в Русия'', посочват от Съвета на ЕС.

В резултат на това е наложено замразяване на активите на тези девет лица, а на граждани и компании от ЕС е забранено да им предоставят средства. Освен това на санкционираните лица е забранено да влизат в държави-членки на ЕС или да преминават транзитно през тяхната територия.

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Иран удари голямо нефтено находище в ОАЕ

Електрозахранването се срина в цяла Куба

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

