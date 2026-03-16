Електрозахранването се срина в цяла Куба

П рекъсване на електрозахранването засегна целия остров Куба, съобщи държавната електрическа компания.

За пореден ден: Милиони в Куба са без електричество

Това е поредният масов срив на електроснабдяването, докато Съединените щати продължават петролната блокада срещу страната с цел натиск върху комунистическото правителство.

Куба пред критичен недостиг на електроенергия

Спирането на тока е резултат от „пълно изключване на националната електропреносна мрежа“, заявиха от Националния електроенергиен съюз на Куба (UNE). Уточнява се, че вече е започнала работа по възстановяване на електрозахранването.