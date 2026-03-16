Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Д жими Кимъл критикува първата дама Мелания Тръмп по време на Оскарите, сравнявайки нейния скорошен документален филм с филм за "модно дефиле" в Белия дом, съобщава Newsweek.

В неделя, по време на церемонията по връчването на наградите на Академията, Кимъл представи наградата за най-добър късометражен документален филм и изтъкна силата на документалното кино. Той отбеляза, че много често документалните филми се правят с огромен личен риск заради нещата, които разкриват като уроци или изобличаване на несправедливост.

„Има обаче и документални филми, в които се разхождаш из Белия дом и пробваш обувки“, каза Кимъл – язвителна забележка по адрес на Тръмп, чийто документален филм „Мелания“ излезе по-рано тази година.

Кимъл също така призна, че не навсякъде се приема ценността на свободата на словото, заявявайки, че тези места са „Северна Корея и CBS“ – хаплива бележка към телевизионната мрежа заради твърденията, че е цензурирала водещия на късното шоу Стивън Колбер.

Документалният филм, който дебютира по-рано тази година и по-късно започна да се излъчва в Amazon Prime Video, е обект на постоянни подигравки от страна на Кимъл в предаването му „Jimmy Kimmel Live!“.

Лентата, режисирана от Брет Ратнър, проследява бившата първа дама в периода около завръщането на Доналд в управлението и предизвика критики от страна на рецензентите, които го описват като беден на съдържание и силно фокусиран върху имиджа, модата и моменти зад кулисите.

Кимъл също така обяви победителя за най-добър пълнометражен документален филм и каза, че президентът Доналд Тръмп би бил бесен от факта, че документалният филм на Мелания не е бил номиниран за наградата.

Кимъл многократно е етикетирал проекта като „документален филм на суетата“ и го е използвал като повод за шеги в множество свои монолози, включително шеги за докладвания му бюджет, боксофис представянето и приема от критиката.

Един клип от документалния филм, който привлече особено внимание – и предизвика смеха на Кимъл – показва Мелания, изглеждаща безучастна по време на телефонен разговор със съпруга си в нощта, когато Конгресът удостовери резултатите от изборите през 2024 г. В този диалог Мелания казва на Доналд, че не е гледала отразяването на живо и че ще го „види по новините“ – момент, който Кимъл описа в шоуто си като „един от най-смешните разговори, които някога съм чувал“, добавяйки, че това „почти ме кара да го съжалявам малко“.

Нейният документален филм беше защитен в консервативните медийни среди, като някои коментатори похвалиха приема му от публиката и подхода, фокусиран върху модата, дори когато основните критици бяха далеч по-малко ентусиазирани.

Моментът по време на Оскарите също така възроди познатата динамика между Холивуд и политиката от ерата на Тръмп, особено на церемония, която все повече се превръща в поле за остри културни коментари. Кимъл никога не е странял от политическия хумор, а антагонистичните му отношения с Доналд датират от години, включително и в предишни излъчвания на Оскарите. По време на церемонията през 2024 г. Кимъл стана известен с това, че прочете пост на Тръмп в социалните мрежи, атакуващ го по средата на шоуто, отговаряйки на живо от сцената и привличайки широко внимание.