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Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

4 юни 2026, 06:28
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М ощни гръмотевични бури, интензивни порои и опасност от градушки ни очакват в четвъртък, като половин България е под сериозна тревога. Синоптиците предупреждават за риск от локални наводнения, проблеми с трафика поради аквапланинг и възможни прекъсвания на тока, като най-критична ще бъде ситуацията в Западна и Централна България.

Предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код са обявени за значителни валежи в половин България, сочи справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код в обявен за 6 области: Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч и Габрово.

Жълт код е обявен за 8 области: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Плевен и Велико Търново.

Съветите на НИМХ

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите, в които е са обявени жълт и оранжев код в четвъртък, 4 юни
Областите, в които е са обявени жълт и оранжев код в четвъртък, 4 юни Източник: НИМХ

Прогнозата за четвъртък, 4 юни

През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, след обяд ще започне бавно да се повишава.

В четвъртък въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

Над планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: iStock/GettyImages

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. Продължителност на деня: 15 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 53 мин. и изгрява в 0 ч. и 27 мин. на 05.06. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

В петък и събота въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще са явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°.

Източник: НИМХ    
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