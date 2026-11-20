К итайското посолство в Япония предупреди сънародниците си да не се качват на планината Фуджи извън сезона, поради опасения, че голямата награда, предложена от семейството на изчезнал турист, може да насърчи по-безразсъдно катерене.

25-годишният Чен Джие изчезна на 8 ноември в планината. Семейството му предлага 500 000 юана (75 000 долара) на всеки, който го намери жив, и 100 000 юана на всеки, който намери тялото му, съобщават китайски и японски медии.

Силните ветрове и виелиците представляват сериозни рискове по време на забранения сезон, особено след като подслоните и центровете за първа помощ не работят, съобщи посолството.

Официалният сезон за катерене на планината Фуджи е от началото на юли до началото на септември.

По-рано тази година властите в провинция Яманаши, където се намира северната част на планината Фуджи, заявиха, че хората, които се опитват да изкачат планината Фуджи извън пиковите сезони и след това се нуждаят от спасяване с хеликоптер, ще трябва да плащат за услугата от следващата година нататък.

Властите ще изискват от тези, които искат да изкачат Фуджи през извън сезона, да представят подробни планове за катерене.

„Надяваме се, че тези мерки ще накарат хората да преосмислят какво е да се изкачват на планината Фуджи през зимата“, каза тогава губернаторът на префектурата Котаро Нагасаки.

В сряда Нагасаки заяви пред репортери, че опитите за намиране на изчезналия алпинист биха могли да доведат до „вторични бедствия“.

Според японския вестник „Майничи Шимбун“, Нагасаки изглежда се е обърнал към семейството на Чен, казвайки: „Разбирам, че семейството ви е важно, но моля, въздържайте се от действия, които биха могли да застрашат другите“.

Някои потребители на социални мрежи в Япония изразиха подобни опасения, че това би привлякло хората да се впускат в планините неподготвени и би довело до повече инциденти.

Полицията в Яманаши съобщи, че Чен е тръгнал на похода си на 8 ноември с двама приятели, които се върнали, след като осъзнали, че планината е затворена и че не са били подходящо екипирани за условията на пътеките. Чен продължи сам от петата станция на пътеката Йошида, която се намира на около 2300 м над морското равнище.

Приятел чул последно Чен в 10:30 ч. същия ден, когато той изпратил видео съобщение, в което се казвало: „Изкачвам се в планината... Няма никой наоколо“.

Най-високата точка на планината Фуджи, която е и най-високият връх в Япония, е на 3776 м.

Местните власти започнаха издирване на Чен на 10 ноември, но то трябваше да бъде прекъсвано няколко пъти поради лошо време.

Съобщава се, че бащата на Чен е пристигнал в Япония на 13 ноември. Не е ясно кога е публикувал предложението за наградата.