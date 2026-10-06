Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

У нгария уверява България в пълната си солидарност след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви във Facebook унгарският премиер Петер Мадяр.
Дронове удариха търговски кораби в български води
„Рано сутринта два търговски кораба бяха атакувани с дронове в български води в Черно море. Единият кораб е потънал, а при нападението с все още неизвестен произход има ранени. Унгария уверява България в пълната си солидарност“, написа Мадяр.
Радев: Не са открити оцелели от екипажа на единия кораб, атакуван с дронове в Черно море
Изказването му идва на фона на мащабна спасителна операция, която се провежда в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла.
- Два кораба са поразени
Атаката е станала около 3:00 часа тази сутрин, на около 70 морски мили източно от Бяла. По първоначални данни са били поразени два търговски кораба - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау.
ALFA WATAN е получил тежки структурни повреди и е потънал. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на екипажа му. В района продължава издирването на възможни оцелели.
Кои са двата атакувани кораба край Варна
При удара по ABLE на борда е избухнал пожар. Всичките 18 членове на екипажа са били евакуирани и спасени. Сред тях има 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от моряците са ранени и се транспортират към Варна за медицинска помощ.
- Български ферибот се включи в спасителната операция
Ключова роля в спасителната операция е изиграл плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA. Плавателният съд се е намирал в района по време на инцидента и се е отправил към мястото, след като е бил забелязан взривът.
При пристигането си екипажът е открил обърната лодка, три спасителни сала и спасителни жилетки, но не и членове на екипажа на потъналия кораб.
Фериботът е оказал помощ и при евакуацията на моряците от ABLE, като на част от тях е била оказана първа помощ.
- България свика извънредна среща
Заради инцидента премиерът Румен Радев свика среща с представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност.
Атаката е определена от българските власти като първото подобно нападение срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на страната. Произходът на дроновете и обстоятелствата около атаката все още се изясняват.
Спасителната операция продължава, като основният приоритет е издирването на екипажа на потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите.