От Галац за Истанбул и от Картал за Сулина: Кои са двата атакувани кораба край Варна

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В българската изключителна икономическа зона (ИИЗ), източно от нос Свети Атанас и град Бяла, се проведе мащабна спасителна операция след първата по рода си атака с дронове срещу търговски плавателни съдове в района.

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Mишени са станали два кораба за генерални товари: ALFA WATAN (под флага на Того). Коръбът е претърпял тежки повреди и е потънал, към момента няма информация за екипажа му.

Министър-председателят на България Румен Радев свиква извънредна среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Румен Радев свиква спешна среща заради поразените от дронове кораби

На борда на ABLE (под флага на Палау) е избухнал пожар след удара. Всички 18 членове на екипажа са евакуирани успешно. Българският ферибот DIOSCURIA е пренасочен към мястото, приел е евакуираните моряци и им е оказал първа медицинска помощ, като се координира транспортирането на ранените към болници на сушата.

Произходът на безпилотните апарати се изяснява.

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Кои са двата атакувани кораба

Плавателният съд Able е кораб за генерални товари, дълъг 110 метра и широк 17 метра. Той е потеглил от румънското пристанище Галац и е трябвало да акостира в Истанбул.

Последните му координати, според платформите за следене на морския трафик, са подадени на около 70 морски мили източно от Варна.

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Потъналият кораб Alfa Watan също е кораб за генерални товари с дължина 83 метра и широчина 12 метра. Той е потеглил от пристанище Картал в Турция и е бил с дестинация румънското пристанище Сулина. Последните му координати са подадени също на около 70 морски мили югоизточно от Варна.