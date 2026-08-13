Брутална агресия на пътя: Мъж удари жена, тя падна под автомобила

Б рутален случай на пътна агресия в Габрово е заснет от охранителна камера. На кадрите се вижда как мъж засича автомобил, принуждава жена да спре, след което я удря. При нападението тя пада на земята под автомобила.
„Ще те пребия!“: Рецидивист преследва и блъсна кола с бебе, наплю майката и удари бащата
Случаят е станал на оживено кръстовище в града преди около седмица. След инцидента други шофьори са спрели, за да помогнат на жената.
По нейни данни до конфликта се е стигнало след забележка за отнето предимство. Потърпевшата е предоставила записа на NOVA, но настоява за пълна анонимност от съображения за сигурност.
Жената е потърсила публичност по случая, тъй като според нея първоначално на мъжа са били съставени само два акта.
Опит за убийство: Мъж прегази бившата си съпругата след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици
- Какво е установила полицията
След подаването на сигнала на място е пристигнал екип на КАТ. Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин заяви, че полицаите са пристигнали около 5-6 минути след сигнала.
„Веднага са написани два акта – единият е за засичането в района на кръстовището, вторият е за това, че автомобилът не е имал редовно преминат преглед“, обясни Халкин.
На място е пристигнал и втори полицейски екип. Той е съставил акт по общинската наредба за грубо нарушение на обществения ред.
Образувана е преписка, а записът от охранителната камера е иззет от полицията.
Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали
- Сигналът е подаден от очевидец
По данни на полицията потърпевшата не е подала официално заявление. Сигналът до телефон 112 е подаден от очевидец.
„Той е бил за ПТП, не за агресия на пътя“, уточни Халкин.
След като служителите са прегледали видеозаписа, са започнали да установяват всички автомобили, които са се намирали в района по време на инцидента, както и евентуалните свидетели.
„След като изгледахме записа, започнахме установяване на всички автомобили по това време, които са станали свидетели“, допълни началникът на районното управление.
Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината
По думите му мъжът не е системен нарушител.
Материалите по случая предстои да бъдат докладвани на прокуратурата, която ще прецени дали са налице основания за предприемане на допълнителни действия.