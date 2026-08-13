България

Брутална агресия на пътя: Мъж удари жена, тя падна под автомобила

Инцидентът е заснет от охранителна камера в Габрово, полицията е установила извършителя и е започнала проверка на случая

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 08:25
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Б рутален случай на пътна агресия в Габрово е заснет от охранителна камера. На кадрите се вижда как мъж засича автомобил, принуждава жена да спре, след което я удря. При нападението тя пада на земята под автомобила.

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Случаят е станал на оживено кръстовище в града преди около седмица. След инцидента други шофьори са спрели, за да помогнат на жената.

По нейни данни до конфликта се е стигнало след забележка за отнето предимство. Потърпевшата е предоставила записа на NOVA, но настоява за пълна анонимност от съображения за сигурност.

Жената е потърсила публичност по случая, тъй като според нея първоначално на мъжа са били съставени само два акта.

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  • Какво е установила полицията

След подаването на сигнала на място е пристигнал екип на КАТ. Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин заяви, че полицаите са пристигнали около 5-6 минути след сигнала.

„Веднага са написани два акта – единият е за засичането в района на кръстовището, вторият е за това, че автомобилът не е имал редовно преминат преглед“, обясни Халкин.

На място е пристигнал и втори полицейски екип. Той е съставил акт по общинската наредба за грубо нарушение на обществения ред.

Образувана е преписка, а записът от охранителната камера е иззет от полицията.

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  • Сигналът е подаден от очевидец

По данни на полицията потърпевшата не е подала официално заявление. Сигналът до телефон 112 е подаден от очевидец.

„Той е бил за ПТП, не за агресия на пътя“, уточни Халкин.

След като служителите са прегледали видеозаписа, са започнали да установяват всички автомобили, които са се намирали в района по време на инцидента, както и евентуалните свидетели.

„След като изгледахме записа, започнахме установяване на всички автомобили по това време, които са станали свидетели“, допълни началникът на районното управление.

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По думите му мъжът не е системен нарушител.

Материалите по случая предстои да бъдат докладвани на прокуратурата, която ще прецени дали са налице основания за предприемане на допълнителни действия.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Nova.bg    
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