Мъж сигнализира за неправилно паркиране, сблъска се със заплахи в полицията

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М ъж от Петрич твърди, че е бил заплашван, след като подал сигнал срещу нарушители. При посещение в Димитровград Иван Христов заснема неправилно паркирани автомобили и изпраща видео и снимки в полицията. Не след дълго бил призован да се яви за показания на 400 км от мястото, където живее. Въпреки сериозното затруднение, той решава да изпълни гражданския си дълг, отново отива в Димитровград и се явява в полицията. А там се среща с нарушителите очи в очи. След това, по думите му, срещу него били отправени заплахи, съобщи NOVA.

„Казаха ми, че така е по закон, такава била практиката. Направи ми впечатление, че един от собствениците на колите е познат на всички там. Той се ползваше с някакви привилегии, влезе си като вкъщи. Оказа се бивш полицай", раказа Христов.

След излизане от полицейското управление Христов видял въпросния мъж да разговаря с униформен. „Когато приближих и нарушителят ме видя, каза на служителя на реда: „Ей, този маймун!“, разказва Христов.

По думите му част от случилото се е било записано случайно от телефона му. „При излизането от полицейското управление погледнах телефона си и случайно при прибирането му съм натиснал бутона за запис. Това много ми помогна впоследствие“, обяснява той.

Мъжът твърди, че след обидите, последвали и заплахи. Част от тях записал, но други - не. „Каза: „Аз ще се разправя с теб, ще те оправя“, твърди мъжът. И допълни, че присъстващият на разговора действащ униформен заявил, че нищо не е видял и чул.

Христов е категоричен, че не е нападал и не е докосвал бившия полицай, който според него впоследствие е дал показания, различни от неговата версия. „Твърди, че съм го хванал за ръката и тогава той се представил. Абсолютно отричам да съм ги доближавал на по-малко от два метра“, заявява Христов.

Той дори изразява опасение, че срещу него може да бъде повдигнато обвинение. „Вече очаквам да ми припишат и нападение над служебно лице. Очаквам всичко от тях“, заяви мъжът.

На въпрос дали съжалява, че е подал сигнала, той беше категоричен: „Да. Допринесох за това Община Димитровград да вземе две глоби, които отидоха към хазната и получих всичко това“.

От полицията обясниха, че преписката по жалбата на Христов е изпратена в прокуратурата, след което е върната за събиране на допълнителни данни. През юни тя отново е изпратена към държавното обвинение. Очаква се становище дали по нея ще бъде образувано производство, или ще бъде прекратена.