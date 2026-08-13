България

Последна информация за състоянието на 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой

При доказване на вина баща му може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 6 часа / 13 август 2026, 07:33
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С ъстоянието на 5-годишното дете, което беше транспортирано от Монтана, остава критично, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов".

Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

Вдигнаха медицински хеликоптер за пребито дете на 5 г. от Новачене

Момченцето остава в Детската реанимация на „Пирогов“, където е под активно наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Лекарите продължават да се борят за живота му.

Детето е постъпило в сряда за лечение в тежко състояние след побой в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, където е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов каза за БТА, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години.

По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

  • Знаели ли са социалните служби, че 5-годишното дете от Новачене е жертва на насилие

 

В ефира на NOVA NEWS клиничният социален работник Александър Миланов постави въпроса дали социални работници са знаели за този случай. Според него, когато има опасност за дете, трябва да реагират всички и незабавно да бъде подаден сигнал.

По думите му случаят с насилието върху това дете не е единичен и е ясно, че се е знаело за случващото се. Миланов изказа следната хипотеза: „Тъй като става дума за дете от малцинствен произход, най-вероятно обществото и институциите са подценили този въпрос, защото това са семейни проблеми и специалистите трудно можем да се намесим в тези общности. Социалните служби не се чувстват достатъчно защитени, когато трябва да работят в такива общности”.

Миланов обясни, че след жестокия побой следва социалните служби да предприемат действия по извеждане на детето от семейството и настаняването му близка до семейната среда, а именно - при роднини.

Според него би било парадоксално, ако другите деца от семейството бъдат настанени при близки, които са знаели за насилието и не са реагирали.

Експертът каза, че ако не се намерят роднини, които да се погрижат за детето, то трябва да бъде настанено при професионални приемни родители. В краен случай всички деца от семейството може да бъдат приети в център от семеен тип.

Редактор: Василена Василева
Източник: Таня Тодорова, БТА    
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