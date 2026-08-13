Бургас ще е домакин на „Евровизия“ 2027

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Б ургас е избран от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г.

БНТ ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България на „Евровизия 2026“, която даде на страната ни правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.

Големият финал на 71-вото издание на „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“. Полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник, и 13 май, четвъртък.

Билетите за „Евровизия 2027“

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г.

Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

„Бургас е градът домакин, но България е страната домакин“

Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да бъде много повече от събитие, което се провежда в един град.

В съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна – останалите три града, участвали в процеса за избор на град домакин. Така ще бъдат включени техните ентусиазъм, идеи и ангажираност, които демонстрираха по време на процедурата.

„Бургас е градът домакин, но България е страната домакин“, подчертават от БНТ.

Голяма мисия на обществената телевизия е чрез „Евровизия 2027“ да представи пред милиони зрители и посетители от Европа и извън нея многообразието на България – нейните градове, култура, музика, природа и хора.

„Беше интензивно, беше оспорвано, затова честито, Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“. Пред БНТ, EBU и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

EBU: Искаме да създадем нещо с истински български дух

Мартин Грий, директор на конкурса „Евровизия“, също приветства избора на Бургас за домакин.

„Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“, каза той.

По думите му за първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, организаторите искат да създадат нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката.

„Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България.

Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас“, допълни Грий.

„Вече сме един екип“

Кметът на Бургас Димитър Николов също коментира избора на морския град.

„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света“, заяви Николов.

По думите му Бургас разполага с необходимата инфраструктура за провеждането на събитието.

„Като център на българското южно Черноморие Бургас разполага с най-съвременната зала в България, уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес.

Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност.

Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България! Добре дошли в Бургас!“, каза кметът.

Как Бургас спечели домакинството

Бургас беше избран след силно конкурентен и многоетапен процес за избор на град домакин, проведен от БНТ в тясно сътрудничество с EBU.

Специално създадена международна работна група, включваща представители на БНТ, EBU и международни експерти, работили за „Евровизия“ през последните години, разгледа подадената документация, посети предложените зали, проведе допълнителни срещи с екипите на общините и множество работни заседания в хода на целия процес по оценяване.

Оценката обхвана пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване „Евровизия“.

Четири града – Бургас, Варна, Пловдив и София – участваха в процеса за избор на град домакин. Всеки от тях представи професионална концепция, силни идеи и демонстрира сериозна ангажираност към възможността да бъде домакин на конкурса.

До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София. Двата града бяха поканени да доразвият предложенията си и да представят допълнителни концепции и подробни планове за организацията на събитието.

И двете кандидатури бяха определени като изключително силни и конкурентни, което направи окончателния избор особено труден.

В крайна сметка Бургас спечели със силно цялостно предложение, съчетаващо необходимия за „Евровизия“ потенциал на залата и техническата инфраструктура, капацитет за настаняване, транспортна и международна свързаност, силна ангажираност от страна на Общината и ясна визия за превръщането на целия град в част от преживяването „Евровизия“.

Като обществена медия, член на EBU и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ ще има водеща роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди международни посетители, участващи делегации и представители на международни медии, а телевизионната и дигиталната аудитория да достигне до милиони зрители в Европа и извън нея.

За България домакинството на конкурса „Евровизия“ представлява изключителна възможност за международна видимост и за представяне на културата, творческия потенциал, гостоприемството и туристическите възможности на страната.

Изборът на град домакин следователно не е краят на процеса, а началото на един много по-мащабен национален и международен проект. БНТ ще надгради върху идеите, ентусиазма и ангажираността, демонстрирани от четирите кандидатстващи града, и ще включи останалите участници в съпътстващата програма на „Евровизия 2027“.

Бургас е готов да посрещне „Евровизия“. България е готова да посрещне Европа.

Какъв ще бъде икономическият ефект

Опитът на последните градове домакини показва значителния ефект, който домакинството на „Евровизия“ може да има далеч отвъд сцената, превръщайки конкурса в платформа за представяне на града и страната пред аудитории от цял свят.

През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел.

Според публикуваните данни общият икономически ефект от провеждането на конкурса в Швейцария е достигнал 272 млн. евро.

Виена вече отчита значителни резултати от конкурса през 2026 г. – около 88 000 допълнителни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономически ефект от 57 млн. евро.

Предстоящото домакинство дава възможност на Бургас и България да се възползват от подобен международен интерес, като представят страната пред многомилионна аудитория и привлекат туристи, артисти, медии и посетители от Европа и останалия свят.